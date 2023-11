Maingear presenta potents estacions de treball preconstruïdes per a professionals

Maingear, un fabricant líder d'ordinadors personalitzats, acaba de llançar la seva nova sèrie Pro WS, una línia de sistemes preconstruïts de gamma alta dissenyats específicament per a professionals de diverses indústries. Amb l'objectiu d'oferir un rendiment superior, aquestes estacions de treball estan dirigides a desenvolupadors de jocs, editors de fotos, dissenyadors gràfics, videògrafs, artistes de renderització 3D, productors de música, enginyers CAD, científics de dades i desenvolupadors d'AI/aprenentatge automàtic.

La sèrie Pro WS ofereix tres opcions d'estació de treball diferents que es poden personalitzar per satisfer les necessitats individuals. Una característica destacada és la compatibilitat amb les CPU Threadripper 7000 recentment llançades, que ofereixen als usuaris accés a una potència de processament d'avantguarda.

L'opció de nivell d'entrada, el Pro WS, inclou un disseny estàndard de torre mitjana amb el xassís de torre mitjana nord de Fractal Design. Els seus elegants panells d'acabat de fusta a la part frontal proporcionen un toc elegant. El Pro WS es pot equipar amb les últimes CPU Intel Core o AMD Ryzen i dues GPU Nvidia RTX 6000, assegurant un rendiment gràfic excepcional. Noctua gestiona la refrigeració de manera experta i les opcions de memòria arriben a 128 GB de DDR5. Les opcions d'emmagatzematge consisteixen en SSD Samsung 990 NVMe o HDD Seagate IronWolf, amb una àmplia gamma de capacitats disponibles. El Pro WS també compta amb una font d'alimentació de 1600 W i ofereix múltiples opcions de sistema operatiu.

Per a aquells que necessiten encara més potència, Maingear ofereix les estacions de treball Pro WS Max i Pro RS. El Pro WS Max, inclòs a l'ampli xassís Define 7 XL, ofereix capacitats de rendiment extrems. El Pro RS, amb un factor de forma de muntatge en bastidor 4U, està construït sobre el xassís Silverstone RM44, oferint opcions d'expansió millorades.

Tant les estacions de treball Pro WS Max com la Pro RS admeten una àmplia gamma de CPU, com Intel Core, Intel Xeon, AMD Ryzen, AMD Ryzen Threadripper i AMD Ryzen Threadripper Pro, per a una potència de processament sense compromisos. Aquestes estacions de treball també ofereixen capacitats gràfiques excepcionals, amb capacitat per a diverses GPU Nvidia A4000, A5000 o RTX 6000. Les solucions de refrigeració de Noctua garanteixen una eficàcia tèrmica i la capacitat de memòria pot arribar als impressionants 256 GB de DDR5. Les opcions d'emmagatzematge reflecteixen les del Pro WS i les estacions de treball tenen la mateixa PSU de 1600 W i opcions de sistema operatiu.

Tot i que encara no s'han publicat els detalls de preus de la sèrie Pro WS, Maingear ofereix un configurador al seu lloc web oficial, que permet als usuaris personalitzar les seves estacions de treball segons les seves preferències i requisits.

Preguntes freqüents

1. Puc personalitzar els components a les estacions de treball Pro WS de Maingear?

Sí, Maingear ofereix opcions de personalització per a la seva sèrie Pro WS. Els usuaris poden seleccionar la seva CPU, GPU, capacitat de memòria, solució d'emmagatzematge i sistema operatiu preferits.

2. Quina és la cobertura de la garantia per a les estacions de treball Pro WS de Maingear?

Les estacions de treball Pro WS inclouen una garantia estàndard de 2 anys de Pro Solutions. Els usuaris també tenen l'opció d'actualitzar a una garantia de 3 anys per a una cobertura ampliada.

3. Aquestes estacions de treball són aptes per a professionals de tots els sectors?

Sí, la sèrie Pro WS està dissenyada per atendre professionals de diverses indústries, com ara desenvolupament de jocs, edició de fotos, disseny gràfic, videografia, renderització en 3D, producció musical, enginyeria CAD, ciència de dades i desenvolupament d'AI/aprenentatge automàtic.

4. Com puc comprar una estació de treball Maingear Pro WS?

Les estacions de treball Pro WS de Maingear es poden comprar directament des del lloc web oficial de Maingear. Els usuaris poden utilitzar el configurador per personalitzar les seves estacions de treball abans de fer una compra.