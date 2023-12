L'augment alarmant de les persones sense llar arriba a York: més afectats per a joves i persones grans

Resum: el nombre de persones sense llar a York ha experimentat un augment significatiu, especialment entre els joves i els majors de 65 anys, informa LifePath Christian Ministries. El director general del refugi, Patrick Ball, va expressar la seva preocupació per l'augment del nombre, i va revelar que han allotjat unes 160 persones per nit, aproximadament 25 d'elles són nens i gairebé totes menors de 8 anys. Jordan Desenberg, de 59 anys. Una persona d'un any que viu sense llar al comtat de York, va parlar de la creixent població que necessita ajuda.

Segons els relats de diverses persones, els motius del sensellarisme són diversos. Per a Desenberg, perdre la seva dona fa tres anys a causa de la COVID-19 va ser el detonant que va desencadenar una sèrie d'esdeveniments lamentables que van portar a la seva situació actual. "He perdut la meva casa. Vaig perdre el meu cotxe. Em van treure la meitat dels ingressos i em vaig trobar aquí”, va explicar. En un esforç per recuperar l'estabilitat, Desenberg ara confia en les feines de concert per arribar a final de mes. Malgrat els reptes, segueix esperançat i decidit a millorar les seves circumstàncies.

És evident que el sensellarisme és un problema que afecta persones de tots els àmbits de la vida, independentment de l'edat o la procedència. El nombre creixent de cares noves que busquen suport i sosteniment als refugis per a persones sense llar és una prova més de l'abast del problema a York. La comunitat s'ha d'unir per abordar aquest problema i oferir una assistència integral a les persones que ho necessiten.

