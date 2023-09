L'impacte del càstig en el comportament dels estudiants: allunyar-se dels enfocaments tradicionals

A l'aula, el càstig és un tema que sorgeix amb freqüència entre els estudiants. No obstant això, el seu lloc en l'educació és molt qüestionable, sobretot perquè amb prou feines figura en les directrius marcades per la Junta Nacional de Benestar Educatiu. El terme preferit en aquestes directrius és "sanció", que inclou una sèrie de connotacions, incloses intervencions positives i incentius. El veritable esperit d'aquestes directrius, que posen l'accent en una relació alumne-professor de respecte mutu, ha de rebre una major atenció i promoció a les escoles.

La responsabilitat d'establir i mantenir una relació positiva entre alumnes i professors recau principalment en els adults. És essencial que els educadors transmetin missatges de responsabilitat, responsabilitat, agència, conseqüències i recompenses, i s'allunyin de les mesures punitives. El càstig durant els anys de formació d'un nen pot tenir un impacte durador en el seu sentit de l'autoestima i la percepció de les expectatives dels altres.

Damien Quinn, un exdelinqüent inspirador i defensor de les persones amb antecedents penals, destaca els efectes duradors del càstig formal. Moltes persones amb conviccions creuen que el seu passat els impedirà obtenir oportunitats, cosa que indica l'estigma associat al càstig. Com a educadors, el nostre objectiu és guiar els estudiants cap a camins que els allunyin del sistema de justícia penal. Tanmateix, és crucial tenir en compte el paper potencial del càstig en les vides dels joves més enllà del servei penitenciari.

Els pares poden transmetre sense voler creences sobre el càstig que van heretar de la seva pròpia educació, donant lloc a idees arrelades poc útils sobre merèixer el càstig. Tot i que la llei prohibeix els càstigs corporals als nens, és ingenu suposar que ja no existeix a cap llar. En lloc de normalitzar el càstig, els educadors haurien d'esforçar-se per reforçar els enfocaments alternatius i fomentar la curiositat sobre les raons subjacents del comportament d'un estudiant.

A l'aula, adoptar un enfocament més compassiu i comprensiu per a la gestió del comportament pot ser transformador. Mitjançant tres paraules senzilles: ajuda, suport i comprensió, els educadors poden crear un entorn on els estudiants se sentin segurs i recolzats. Aquestes paraules tenen un pes enorme i han demostrat ser molt efectives per evitar conflictes. En allunyar-se del càstig i adoptar intervencions positives, els educadors poden donar forma a una experiència d'aprenentatge més saludable i favorable per als seus estudiants.

Fonts:

– Directrius del Consell Nacional de Benestar Educatiu sobre el desenvolupament d'un codi de conducta per a les escoles

– El treball de Damien Quinn amb Spéire Nua (New Horizons) i informació sobre l'impacte durador del càstig formal

– Els reptes als quals s'enfronten les persones amb conviccions a l'hora d'aconseguir oportunitats