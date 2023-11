Nou paquet Wahoo Kickr Core: entrenador intel·ligent assequible amb valor afegit

By

Wahoo Fitness acaba de fer un anunci emocionant per als entusiastes del ciclisme. No només han reduït el preu de l'entrenador intel·ligent Wahoo Kickr Core, sinó que també han inclòs un casset preinstal·lat amb una selecció d'opcions de velocitat 8/9/10/11/12. Aquest paquet també inclou una subscripció gratuïta d'un any a la popular plataforma de formació virtual, Zwift. Aquests canvis ofereixen als ciclistes una opció més assequible i còmoda per millorar la seva experiència d'entrenament indoor.

L'entrenador intel·ligent Wahoo Kickr Core, presentat el 2018, ha estat una opció fiable i rendible per als ciclistes. L'únic inconvenient era l'absència d'un casset preinstal·lat, a diferència del seu homòleg, l'entrenador intel·ligent Kickr. Tanmateix, amb el nou paquet Wahoo Kickr Core, els usuaris poden gaudir de la comoditat d'un casset preinstal·lat i una subscripció d'un any a Zwift, tot a un preu reduït. Aquesta oferta de paquets és la primera per a Wahoo Fitness, amb seu a Atlanta, Geòrgia.

A més del paquet, el preu del Wahoo Kickr Core autònom també s'ha reduït per igualar el cost de l'entrenador intel·ligent Zwift Hub One. Tanmateix, els clients que compren el Kickr Core a una botiga local de bicicletes o a una botiga física tindran l'opció d'aprofitar una subscripció Zwift d'un any amb descompte a 99.99 dòlars.

La interrupció de l'entrenador intel·ligent clàssic Zwift Hub, que oferia un casset de diverses velocitats, significa que el Zwift Hub One és ara l'únic entrenador intel·ligent de la marca Zwift disponible. Tot i que el Zwift Hub One inclou un únic engranatge i un canvi virtual dins de l'aplicació, el Wahoo Kickr Core ofereix una experiència més tradicional, que permet als usuaris utilitzar el seu propi casset de bicicleta i utilitzar el tren de transmissió de la seva bicicleta per canviar de marxa.

Amb aquestes actualitzacions, els ciclistes tenen dues opcions excel·lents per triar. El Zwift Hub One és ideal per a aquells que utilitzen principalment Zwift o prefereixen una configuració més senzilla, mentre que el Wahoo Kickr Core ofereix més versatilitat i integració amb l'ecosistema d'accessoris de Wahoo.

Per fer que Zwift sigui més accessible, la plataforma ha introduït una opció de subscripció amb descompte durant un any amb un preu de 149.99 dòlars. Això suposa un estalvi significatiu de 29.89 dòlars en comparació amb una subscripció mensual. Els subscriptors mensuals existents poden canviar fàcilment a una subscripció anual cancel·lant la seva subscripció actual i subscrivint-se al lloc web de Zwift.

El nou paquet principal de Wahoo Kickr i l'opció de subscripció a Zwift amb descompte durant un any aporten valor afegit i assequibilitat als entusiastes del ciclisme indoor. Tant si busqueu una solució integral d'entrenador intel·ligent com una experiència de formació virtual perfecta, aquestes ofertes s'ajusten a una sèrie de necessitats i preferències.

Preguntes més freqüents (FAQ)

1. Què inclou el Wahoo Kickr Core Bundle?

El paquet Wahoo Kickr Core inclou l'entrenador intel·ligent Wahoo Kickr Core amb un casset preinstal·lat (opcions de velocitat 8/9/10/11/12) i una subscripció d'un any a Zwift.

2. Puc comprar el Wahoo Kickr Core sense casset?

Sí, el Wahoo Kickr Core es pot comprar per separat sense casset. El seu preu s'ha reduït per igualar el cost de l'entrenador intel·ligent Zwift Hub One.

3. Quines diferències hi ha entre el Zwift Hub One i el Wahoo Kickr Core?

El Zwift Hub One inclou un únic engranatge i un canvi virtual dins de l'aplicació Zwift, mentre que el Wahoo Kickr Core requereix un casset de bicicleta estàndard i utilitza la transmissió de la bicicleta per canviar de marxa. El Kickr Core també ofereix una major integració amb l'ecosistema d'accessoris Wahoo.

4. Zwift ofereix una subscripció d'un any amb descompte?

Sí, ara Zwift ofereix una opció de subscripció durant un any amb un preu de 149.99 dòlars, que ofereix un millor valor en comparació amb la subscripció mensual.

5. Els subscriptors mensuals existents poden canviar a una subscripció anual?

Sí, els subscriptors mensuals existents poden canviar a una subscripció anual. Tanmateix, els usuaris que s'hagin subscrit a la botiga d'aplicacions d'Apple hauran de cancel·lar la seva subscripció existent i subscriure's a Zwift.com per beneficiar-se de la subscripció anual. Els subscriptors mensuals també poden continuar amb la seva subscripció mensual segons ho desitgin.