Presentació de Super: The True-Blue Australian Lager de Golden West Brewing Co.

Golden West Brewing Co., una cerveseria artesana amb seu a Subiaco, Austràlia Occidental, ha presentat recentment la seva darrera creació: Super, una cervesa australiana de color blau. Inspirant-se en una època en què demanar una cervesa significava triar entre una cervesa completa o una goldie de grau mitjà, Super ret homenatge a la senzillesa i la nostàlgia d'aquella època.

Super aboca un to daurat net amb un cap generós, temptant els entusiastes de la cervesa amb el seu aspecte acollidor. Al nas, la cervesa té una aroma de malta diferent, que recorda les catifes de la rebuig de l'emblemàtic local de música en directe de Perth, The Grosvenor, a la dècada de 1990. El glop inicial ofereix una experiència suau i satisfactòria, però aviat es transforma en un deliciós equilibri d'amargor malt i un final cruixent.

Aquest tinnie, o cervesa enllaunada, ja ha deixat la seva empremta a l'escena cervesera local, guanyant una medalla de plata al Perth Royal Beer Show de 2023. El seu reconeixement és ben merescut tenint en compte la seva capacitat per transportar els amants de la cervesa als dies daurats en què Swanny, o Swan Gold a mitja força, regnava suprem.

Amb un alcohol per volum (ABV) del 4.2 per cent, Super també és ideal per compartir amb amics, recuperant la camaraderia que sovint s'associa amb dividir una beguda. Amb un preu aproximat de 23 dòlars per un paquet de quatre, aquest tinnie no només és un gust de nostàlgia, sinó també un gran valor per als entusiastes de la cervesa artesana.

Per tant, si anheleu els dies antics en què les opcions de cervesa eren més senzilles i es centrava en la qualitat i la tradició, Super by Golden West Brewing Co. hauria d'estar al vostre radar. Aixeca una copa a l'artesania australiana i gaudeix d'aquesta cervesa veritablement blava, que ha obtingut una qualificació sòlida de 3.5 WA postes de sol sobre 5.

Fonts:

- Golden West Brewing Co. (lloc web de la cerveseria)

– Perth Royal Beer Show (concurs de cervesa)

Definicions:

– Tinnie: terme utilitzat a Austràlia per referir-se a una llauna de cervesa.

– ABV: Alcohol per volum, una mesura estàndard que s'utilitza per indicar el contingut d'alcohol d'una beguda.