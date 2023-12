Remake Alone in the Dark de THQ Nordic retardat: més temps per polonès i sense crunch

Resum: THQ Nordic i el desenvolupador Pieces Interactive han anunciat un altre retard per al proper remake Alone in the Dark. La data de llançament, inicialment reprogramada per al 16 de gener de 2024, s'ha ajornat al 20 de març de 2024. Es va prendre la decisió de donar més temps a l'equip per polir i evitar qualsevol possible crisi durant les vacances de Nadal.

En un esforç per complir i superar les expectatives de la comunitat, THQ Nordic i Pieces Interactive han expressat el seu desig que el joc estigui a l'altura de les actuacions destacades de les estrelles de Hollywood David Barbour i Jodie Comer, que retraten els principals protagonistes de la supervivència reimaginada. joc de terror.

Alone in the Dark, un homenatge al títol original i innovador, convida els jugadors a endinsar-se en la inquietant història creada per Mikael Hedberg, conegut pel seu treball a SOMA i Amnesia: The Dark Descent. El joc ofereix una perspectiva única, ja que els jugadors poden optar per encarnar Edward Carnby, interpretat per David Harbour, o Emily Hartwood, encarnat per Jodie Comer. El clàssic reimaginat combina l'horror psicològic amb elements del gòtic del sud.

Tot i que la data de llançament s'ha ajornat, els aficionats amb ganes de fer un tast d'Alone in the Dark encara poden gaudir del pròleg de Grace in the Dark, que es pot descarregar.

El remake d'Alone in the Dark s'està desenvolupant actualment per a PlayStation 5, Xbox Series i PC a través de Steam. L'equip de desenvolupament vol assegurar-se que el joc aconsegueixi el màxim nivell de qualitat i compleixi amb l'anticipació dels jugadors que esperen ansiosament el seu llançament.

Alone in the Dark Remake: nova data de llançament fixada per al març de 2024

