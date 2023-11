El misteriós destí dels Simpson: la seqüela de Hit & Run i les preguntes sense resposta

L'estimat joc de món obert, The Simpsons: Hit & Run, ha captivat els fans durant anys amb la seva combinació única d'humor i joc. Malgrat la seva popularitat i demanda d'una seqüela, els desenvolupadors del joc van revelar recentment que un joc de seguiment mai no es va materialitzar, deixant els fans i fins i tot els mateixos desenvolupadors desconcertats.

En una entrevista recent amb MinnMax, programadors, productors, dissenyadors i productors executius implicats en el joc original van compartir la seva confusió i decepció pel que fa a la cancel·lació de la seqüela. Quan se li va preguntar sobre el raonament de l'aturada de la producció, el productor executiu John Melchior va respondre desconcertat i va dir: "No ho sé".

Va ser una decisió realment estranya que va fer que tots els implicats es rascadessin el cap. Melchior va explicar que l'èxit del joc original va provocar un acord de cinc jocs amb menys finançament del que havien previst els desenvolupadors. La decisió d'aturar la producció va ser un xoc, fins i tot per al cap de Melcior, que els havia lliurat el joc "en un plat de plata".

El joc original, llançat per Vivendi Universal Games el 2003, presentava una conspiració alienígena a Springfield, amb jugadors que es dedicaven a diverses missions per desentranyar els misteriosos esdeveniments. Un dels aspectes més emblemàtics del joc van ser les missions de carreres inspirades en Grand Theft Auto, que els aficionats recorden amb afecte.

La seqüela prevista pretenia ampliar la mecànica de conducció introduint la capacitat de remolcar objectes dels vehicles. El dissenyador Darren Evenson va esmentar un prototip que s'havia desenvolupat per a aquesta funció abans que el projecte fos abandonat. Tanmateix, més enllà del prototip i d'una trama solta, no s'havia avançat gaire.

Els desenvolupadors van expressar la seva incredulitat davant la cancel·lació del projecte, ja que havien imaginat que The Simpsons: Hit & Run es convertís en una franquícia. Per a ells, una seqüela els semblava una progressió natural, però es va treure bruscament de la taula.

Un dels principals factors que van contribuir a la caiguda de la seqüela va ser el fracàs de Vivendi per assegurar els drets dels videojocs dels Simpson. Curiosament, la companyia va tenir èxit en l'obtenció dels drets d'altres franquícies populars com Buffy the Vampire Slayer. Finalment, EA va adquirir els drets dels videojocs el 2005; tanmateix, no s'ha llançat cap joc nou basat en Els Simpson des del 2007.

En conclusió, tot i que les esperances d'una seqüela de The Simpsons: Hit & Run es poden frustrar sempre que EA conservi els drets de la franquícia, els fans encara poden mantenir l'esperança d'una versió remasteritzada del joc original. Els misteris que envolten la cancel·lació de la seqüela continuen perplex als fans i desenvolupadors per igual, deixant-los preguntar-se sobre les possibilitats que podrien haver estat.

