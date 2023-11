A la primavera del 2023, Sunshine Henle va rebre un missatge de text de la seva mare, o això creia. Poc sabia que l'entitat darrere dels missatges era un "bot fantasma", una recreació digital de la seva mare difunta impulsada pel ChatGPT d'OpenAI. Aquesta tecnologia emergent, anomenada "tecnologia del dol", té com a objectiu proporcionar consol i companyia a aquells que pateixen la pèrdua d'un ésser estimat. Tanmateix, mentre usuaris com Henle aprecien la comoditat que ofereixen aquests avançats chatbots, els experts adverteixen de les implicacions ètiques i psicològiques associades al seu ús.

Les startups de tecnologia Grief com Replika, HereAfter AI, StoryFile i Seance AI han entrat en escena, oferint diversos serveis per ajudar les persones a fer front a la pèrdua. Aquests serveis van des de converses de vídeo interactives amb el difunt fins a avatars virtuals i llegats d'àudio. Per oferir una experiència personalitzada, els usuaris són guiats a través de qüestionaris de personalitat, que entrenen els algorismes d'IA de les plataformes.

De manera similar a altres models de negoci basats en subscripcions, les plataformes tecnològiques de dol ofereixen als usuaris plans de preus per nivells. Depenent de les funcions i la qualitat desitjades, els preus de la subscripció poden variar des d'uns pocs dòlars al mes fins a diversos centenars de dòlars l'any. Per exemple, el pla premium de StoryFile ofereix als usuaris accés a vídeos més llargs i d'alta resolució dels seus éssers estimats difunts per una tarifa única de 499 dòlars.

Mentre que alguns fundadors s'apropen a aquesta tecnologia amb cautela, d'altres adopten una postura més agressiva. Jarren Rocks, el fundador de Seance AI, subratlla que el seu programari ofereix tancament en lloc d'interacció a llarg termini. En canvi, Justin Harrison de You, Only Virtual imagina un món on el dol esdevé obsolet, amb la seva plataforma que pretén reproduir l'essència autèntica dels éssers estimats.

Malgrat els beneficis d'aquestes tecnologies, s'han plantejat preocupacions pel que fa al consentiment, la dependència psicològica, el llenguatge esbiaixat i el màrqueting dirigit als usuaris vulnerables. Els experts en ètica de l'IA i els investigadors tecnològics veuen el ràpid desenvolupament de la tecnologia del dolor amb escepticisme, destacant possibles problemes legals i ètics. Per exemple, un estudi recent va trobar que l'aplicació complementària de chatbot personal Replika va exposar els usuaris vulnerables a contingut explícit poc després de registrar-se, subratllant la necessitat de salvaguardes en aquestes plataformes.

A més, l'augment de les falsificacions profundes postmortem ha provocat discussions sobre els drets de privadesa i publicitat. Tot i que s'han implementat regulacions per a celebritats en alguns estats, els individus mitjans romanen sense protecció. Com a resultat, els experts demanen canvis de política durant el procés de planificació patrimonial per incorporar una clàusula "No em bots" i garantir l'ús responsable d'aquestes tecnologies.

A mesura que la societat s'enfronta a les complexitats d'aquests avenços, el futur de la tecnologia del dolor segueix sent incert. Tot i que ofereix un enfocament nou per fer front a la pèrdua, els seus possibles riscos i implicacions ètiques requereixen una consideració acurada. Aconseguir un equilibri entre proporcionar comoditat i defensar els drets personals serà crucial mentre naveguem per aquest nou món valent de companys artificials.

