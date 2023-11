El nou Google Pixel 8 sorprèn els usuaris amb una pantalla més brillant

By

Els últims telèfons intel·ligents insígnia de Google, el Pixel 8 i el Pixel 8 Pro, han fet onades amb les seves impressionants actualitzacions de maquinari. Una de les característiques més destacades d'aquests dispositius són les pantalles AMOLED, que s'etiqueten com "Actua" i "Super Actua". Tot i que el Pixel 8 Pro ja era conegut per la seva brillantor màxima de 2,400 nits, resulta que el Pixel 8 normal és encara més impressionant del que es pensava inicialment.

Google mesura la brillantor màxima d'ambdós telèfons mitjançant una "relació de píxels del 5%", que només representa un petit percentatge de la pantalla. En l'ús real, és possible que el Pixel 8 Pro no arribi als 2,400 nits anunciats, tret del contingut HDR. Tanmateix, els descobriments recents de la comunitat XDA-Developers aclareixen el fet que el Pixel 8 normal supera realment les afirmacions de Google.

En una anàlisi detallada de Dylan Raga, es va descobrir que la pantalla del Pixel 8 pot assolir una brillantor de pantalla completa de fins a 1,600 nits. Això és 200 nits superior al que Google havia declarat oficialment i fins i tot superior al que va observar Raga en provar el Pixel 8 Pro.

Curiosament, aquesta brillantor addicional s'aconsegueix activant la funció "Pantalla suau", que utilitza una freqüència de refresc de 120 Hz. Quan aquesta opció està desactivada, el panell del Pixel 8 normal arriba als 1,400 nits esperats, tal com va afirmar inicialment Google. El motiu d'aquesta disparitat encara no està clar, però finalment beneficia els usuaris.

Els nivells de brillantor més alts del Pixel 8 ofereixen una experiència visual millorada, sobretot quan es veuen contingut HDR. Tant si els usuaris estan veient pel·lícules, jugant a jocs o navegant pels seus llocs web preferits, la pantalla més brillant augmenta el gaudi i la immersió generals.

El compromís de Google per millorar contínuament el seu maquinari per a telèfons intel·ligents és evident en les sorpreses que ofereixen les capacitats de pantalla del Pixel 8. Amb la marca "Actua" que mostra els avenços de la tecnologia AMOLED, els usuaris poden esperar una experiència visualment impressionant com mai abans.

Preguntes freqüents

1. Quina és la brillantor màxima del Google Pixel 8 Pro?

El Pixel 8 Pro té una brillantor màxima de 2,400 nits, cosa que la converteix en una de les pantalles més brillants del mercat dels telèfons intel·ligents dels Estats Units.

2. Quina brillantor té el Google Pixel 8 normal?

Contràriament a les afirmacions inicials de Google, el Pixel 8 normal pot arribar a una brillantor de pantalla completa de 1,600 nits, 200 nits més del que es va declarar oficialment.

3. Com s'aconsegueix la brillantor addicional al Pixel 8 normal?

Habilitar la funció "Pantalla suau", que utilitza una freqüència de refresc de 120 Hz, permet que el Pixel 8 normal aconsegueixi els 200 nits addicionals de brillantor.

4. La brillantor més alta beneficia els usuaris?

Sí, els nivells de brillantor més alts milloren l'experiència visual, sobretot quan es veuen contingut HDR. Els usuaris poden esperar una pantalla més immersiva i agradable.