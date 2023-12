El llançament per a PC de Horizon: Forbidden West continua generant emoció

Resum: Horizon: Forbidden West, la molt esperada seqüela d'Horizon Zero Dawn, està en camí per a un llançament a principis de 2024 a PC. El joc estarà disponible en forma de Horizon Forbidden West Complete Edition, que inclou contingut addicional i l'expansió Burning Shores. Amb l'èxit del port per a PC d'Horizon Zero Dawn, Sony ha acceptat totalment el mercat de PC i està treballant per oferir una experiència de joc millorada per als jugadors de PC.

Si bé Horizon Zero Dawn està disponible actualment a Steam amb un descompte del 75%, els desenvolupadors Guerrilla Games recorden als jugadors de PC que la seva seqüela, Horizon Forbidden West, està en marxa. Un dels llançaments més populars de Sony del 2022, Horizon Forbidden West es va llançar originalment com a títol intergeneracional tant a PlayStation 4 com a PlayStation 5. Tanmateix, la seva expansió Burning Shores era exclusiva de PlayStation 5 a causa dels seus requisits de maquinari més elevats.

La versió per a PC de Horizon Forbidden West Complete Edition estarà disponible tant a Steam com a Epic Games Store. Tot i que encara no s'han anunciat la data de llançament oficial del joc i els requisits del sistema, les expectatives d'un llançament amb èxit per a PC són altes. Nixxes, l'equip que hi ha darrere de les versions per a PC de jocs populars com Ratchet & Clank: Rift Apart i Marvel's Spider-Man, està liderant el desenvolupament de la versió per a PC de Forbidden West.

Els jugadors de PC poden esperar una sèrie de millores i funcions a la versió per a PC de Forbidden West. Les expectatives inclouen suport per a tecnologies d'avantguarda com DLSS, XeSS i FSR per millorar el rendiment gràfic. També es preveu que el joc ofereixi una configuració gràfica avançada que superi la del seu homòleg de PlayStation 5. A més, els jugadors poden gaudir d'una velocitat de fotogrames desbloquejada, suport de monitor ultraample i controls complets de ratolí i teclat.

Els aficionats esperen amb impaciència el llançament d'Horizon: Forbidden West a PC, i les discussions sobre el joc es poden trobar als fòrums d'OC3D. Amb l'èxit del port de PC d'Horizon Zero Dawn, sembla que l'abraçada de Sony al mercat de PC només continuarà creixent.

