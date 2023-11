Ubisoft estableix un nou estàndard: les escenes d'avançament ràpid són un canvi de joc

Ubisoft ha presentat una característica emocionant en el seu proper joc de trets de saqueig mòbil, The Division Resurgence. Tot i que les escenes d'avançament ràpid no són un concepte innovador, és una característica que poques vegades es veu als jocs actuals. Aquest canvi de joc ha fet que els jugadors esperen amb impaciència el llançament del joc el 2024, amb l'esperança que es converteixi en una inclusió estàndard en tots els videojocs futurs.

En descobrir l'habilitat per accident, els jugadors es van trobar accelerant a través de llargues escenes de cinema a The Division Resurgence amb només un simple toc a la pantalla. Tant si es tracta d'un personatge que camina en silenci com d'un diàleg excessiu sobre una missió, els jugadors ara poden passar per aquestes escenes, estalviant temps i fent que el joc sigui més agradable.

Tot i que saltar-se les escenes del cinema és una opció a la majoria dels jocs, sovint hi ha el desig d'atrapar tots els coneixements i el desenvolupament del personatge. La funció d'avançament ràpid de The Division Resurgence respon a aquesta necessitat, permetent als jugadors accelerar selectivament a través de parts de les escenes. Aquesta característica menor però impactant no només és una benvinguda per als jugadors que volen moure la història ràpidament, sinó que també és ideal per a aquells que juguen en dispositius mòbils, oferint la flexibilitat per acabar el joc en qualsevol moment.

El compromís d'Ubisoft per millorar l'experiència dels jugadors és lloable. En introduir l'opció d'avançament ràpid a The Division Resurgence, han establert un nou estàndard a la indústria del joc. Els jugadors ara estan ansiosos de veure aquesta funció implementada en futurs jocs d'Ubisoft, com ara The Division 3 i The Division Heartland.

L'expectació és palpable i els fans dels jocs d'Ubisoft no poden evitar desitjar la comoditat i el gaudi que ofereix la funció d'avançament ràpid. Amb Ubisoft liderant el camí, altres desenvolupadors de jocs poden prendre nota i considerar incorporar aquesta característica que canvia el joc a les seves pròpies creacions.

FAQ:

P: És The Division Resurgence el primer joc que té una funció d'escenes d'avançament ràpid?

R: No, alguns JRPG i altres jocs han inclòs funcions similars en el passat.

P: Puc saltar-me les escenes completament a The Division Resurgence?

R: Sí, com la majoria de jocs, The Division Resurgence permet als jugadors saltar-se completament les escenes si ho desitgen.

P: Quan es llançarà oficialment The Division Resurgence?

R: Actualment, el joc està en fase de proves beta i s'espera que es llançarà el 2024.