Tinder renova les funcions per aprofundir les connexions i millorar l'autenticitat dels usuaris

By

Tinder, la popular aplicació de cites, ha anunciat recentment un redisseny significatiu que té com a objectiu fomentar interaccions més significatives i promoure connexions genuïnes entre els seus usuaris. L'empresa s'inspira en la seva investigació sobre les preferències de cites de la Gen Z, destacant la necessitat d'una autenticitat i connexions més profundas que s'estenen més enllà de les simples interaccions a nivell de superfície.

Entre les novetats introduïdes hi ha la incorporació de missatges de perfil, un atribut de llarga data en aplicacions de cites com Hinge o Bumble. Aquestes indicacions permeten als usuaris de Tinder expressar-se responent a afirmacions com ara "El primer element de la meva llista de desitjos és..." o "Dues veritats i una mentida". En compartir els seus pensaments i experiències mitjançant aquestes indicacions, els usuaris tenen l'oportunitat de mostrar la seva personalitat i participar en converses més atractives des del principi.

A més, Tinder ha introduït etiquetes d'informació bàsica, que permeten als usuaris mostrar el seu signe del zodíac al costat dels seus perfils. Tot i que sembla trivial, la informació sobre els signes del zodíac s'ha convertit en un tema d'interès per a moltes persones, proporcionant possibles trencagels i iniciadors de converses.

Per millorar encara més l'experiència de l'usuari, Tinder també ha presentat noves animacions, injectant més vitalitat i vida a la interfície de l'aplicació. Aquestes animacions afegeixen un element de joc i diversió, preparant l'escenari per a interaccions alegres i agradables.

El "redisseny primer de Tinder" representa el compromís de l'empresa de mantenir-se rellevant i satisfer les necessitats en evolució de la seva base d'usuaris diversa. Mitjançant la incorporació d'aquestes noves funcions, Tinder pretén crear un entorn que afavoreixi connexions més profundes, afavoreixi converses autèntiques i promou relacions significatives.

Preguntes freqüents

Què va motivar el redisseny de Tinder?

El redisseny de Tinder va ser motivat per la seva investigació sobre les preferències de cites de la Gen Z, que va emfatitzar la importància de l'autenticitat i les connexions que van més enllà de les interaccions superficials.

Com poden les sol·licituds de perfil millorar les experiències dels usuaris?

Les indicacions del perfil ofereixen als usuaris l'oportunitat d'expressar-se i participar en converses significatives des del principi. En compartir les seves respostes a les sol·licituds, els usuaris poden mostrar la seva personalitat, interessos i aspiracions.

Quin paper juguen els signes del zodíac en les noves funcions?

La informació del signe del zodíac serveix com a punt d'interès addicional per als usuaris. Pot actuar com a trencaglaç o iniciador de converses i pot reunir usuaris amb signes compatibles.

Quin és l'objectiu de les noves animacions?

Les noves animacions introduïdes per Tinder afegeixen una sensació de joc i vitalitat a la interfície de l'aplicació. Pretenen crear un ambient divertit i atractiu per als usuaris, fomentant interaccions agradables.