L'accent irlandès massacrat a Starfield provoca polèmica

El joc molt esperat, Starfield, desenvolupat per Bethesda, ha estat recentment criticat pel seu accent irlandès mal executat. Tant els jugadors com els crítics s'han quedat sorpresos i decebuts per la representació de l'accent, que s'ha descrit com una "abominació".

El tema de tergiversar els accents no és nou al món dels mitjans, però sembla que Starfield l'ha portat a un nivell completament nou. Moltes persones d'Irlanda, que coneixen els matisos dels seus propis dialectes, han expressat la seva frustració per la representació inexacte.

Tot i que alguns poden argumentar que aconseguir que actors irlandesos reals expressin aquests papers seria la solució més fàcil, com a mínim s'espera que es faci justícia amb l'accent. Malauradament, aquest requisit bàsic sembla que s'ha passat per alt en el desenvolupament de Starfield.

Twitter s'ha inundat de comentaris que destaquen la mala qualitat de l'accent irlandès al joc. Alguns l'han comparat amb un accent americà bàsic amb l'ús ocasional de frases irlandeses estereotipades. Els qui l'han viscut en primera persona l'han titllat de "xocant" i "increïble".

Aquesta no és la primera instància d'un accent irlandès mal executat al món dels jocs. Tanmateix, títols recents com Assassin's Creed Valhalla han fet un treball molt millor per representar amb precisió l'accent. És decebedor veure que Starfield ha perdut la marca en aquest sentit.

Malgrat la polèmica al voltant de l'accent irlandès, Starfield encara ha aconseguit obtenir èxit en altres àrees. El joc ha rebut crítiques positives i ha tingut un bon rendiment en vendes.

En conclusió, l'accent irlandès massacrat a Starfield ha despertat indignació entre jugadors i crítics. És un clar exemple de la importància d'una representació acurada als mitjans de comunicació i serveix com a recordatori que s'ha de fer més esforç per garantir l'autenticitat en les representacions de diferents cultures i accents.

