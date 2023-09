Personalitza les vibracions del teu iPhone per a contactes individuals

Si preferiu mantenir el vostre iPhone en mode silenciós o de vibració, però encara voleu poder diferenciar els textos entrants o les trucades de diferents contactes, podeu personalitzar el seu patró de vibració. En modificar el patró de vibració, podeu filtrar les alertes entrants sense haver de dependre dels sons dels tons de trucada.

Per personalitzar el patró de vibració per a un contacte específic, seguiu aquests passos:

Inicieu l'aplicació Contactes al vostre iPhone o toqueu la icona del telèfon a la vora inferior de la pantalla principal i aneu a la pestanya Contactes. Toqueu el nom del contacte que voleu modificar i seleccioneu Edita. Trieu el to de trucada o el to de text. Toqueu Vibració. En aquesta pantalla, podeu triar entre una llista de vibracions estàndard o crear-ne una de personalitzada.

Si trieu crear un patró de vibració personalitzat, seguiu aquests passos addicionals:

Utilitzeu el dit per tocar la pantalla de l'iPhone en la successió desitjada per crear un patró. Toqueu Atura quan hàgiu acabat amb el patró. Toca Reprodueix per provar el teu disseny. Si voleu tornar a fer el vostre treball, seleccioneu Enregistra. Quan estigueu satisfet amb la vostra vibració personalitzada, toqueu Desa. Anomena el patró de vibració que acabes de crear i torna a tocar Desa. Això afegirà la vibració personalitzada a la vostra llista d'opcions. Per suprimir una vibració personalitzada desada, fes lliscar l'entrada cap a l'esquerra i toca Suprimeix.

Igual que els tons de trucada descarregats recentment, qualsevol patró de vibració personalitzat que creeu i deseu es pot utilitzar allà on sigui aplicable la funció de vibració.

Personalitzar els patrons de vibració per a contactes individuals pot ser una manera útil de filtrar les alertes entrants sense ser molestat per tons de trucada forts. Et permet reconèixer qui està intentant arribar-te en funció del patró de vibració que els has assignat.

Fonts:

Títol de l'article: "Com configurar les vibracions personalitzades de l'iPhone per als contactes"

Font: Lifewire