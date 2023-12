Grand Theft Auto 6: un cop d'ull al futur dels jocs

Resum: l'esperat tràiler de Grand Theft Auto 6 finalment s'ha llançat, donant als jugadors una idea del que poden esperar del joc tan esperat. Tot i que el tràiler mostra imatges impressionants i funcions emocionants, no està clar quan el joc estarà disponible per als usuaris de PC.

El tràiler de Grand Theft Auto 6 ofereix una visió del futur dels jocs, mostrant les capacitats de l'última generació de maquinari de consola. El joc es llançarà a PlayStation 5, Xbox Series X i Series S. Desenvolupat des del 2018 com a mínim, el joc estarà impulsat per una versió millorada del Rockstar Advanced Game Engine.

Una de les característiques més destacades del tràiler és la impressionant qualitat visual. El joc compta amb ombres i reflexos amb traçat de raigs, creant entorns realistes i immersius. Des de superfícies reflectants del cotxe fins a la qualitat detallada del material, l'atenció al detall és notable. La solució d'ombres utilitza una barreja d'objectes amb traça de raigs i mapes d'ombres en cascada, donant lloc a ombres precises de píxels que milloren l'experiència visual general.

A més de les imatges impressionants, Grand Theft Auto 6 també mostra una qualitat d'il·luminació fenomenal. El joc utilitza la il·luminació global per crear efectes d'il·luminació realistes, ja siguin les llums de neó d'un club a la nit o el sol brillant en una platja plena de gent. L'ús de la il·luminació global ha estat una característica clau del motor Rockstar i s'ha millorat encara més en aquesta darrera entrega.

Tanmateix, el tràiler deixa els jugadors de PC en espera, ja que no hi ha una data de llançament confirmada per a la versió per a PC de Grand Theft Auto 6. Tot i que el joc es llançarà a les consoles el 2025, els usuaris de PC hauran d'esperar a més actualitzacions. No obstant això, el tràiler és una visió fascinant del futur dels jocs, que mostra les capacitats del maquinari de nova generació i la increïble atenció als detalls per la qual és conegut Rockstar Games.

Mentre esperem més actualitzacions i informació de llançament, els jugadors poden esperar l'experiència immersiva i visualment impressionant que Grand Theft Auto 6 promet oferir.

