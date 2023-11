Allibera el teu frenesí de jocs: la venda de Black Friday de GOG ja és aquí!

By

Ets un jugador apassionat que viu l'emoció de descobrir nous jocs? Si és així, estàs d'enhorabona perquè s'acaba de llançar la venda de Black Friday de GOG, que presenta un tresor de jocs amb descompte que segurament satisfarà els teus desitjos de jocs. Des de desenvolupadors populars com CD Projekt, PlayStation, Bethesda i Blizzard, GOG té una àmplia col·lecció de jocs que us mantindran entretinguts durant hores i hores.

Una de les característiques més destacades dels jocs GOG és la seva naturalesa lliure de DRM. Quan compreu un joc de GOG, realment el teniu, sense cap restricció ni necessitat de llançadors addicionals. La llibertat de jugar als teus jocs quan i on vulguis és el somni d'un jugador fet realitat.

A més dels últims llançaments, GOG també s'ofereix als entusiastes dels jocs retro amb una àmplia selecció de jocs retro per a PC. Tant si sou un jugador nostàlgic que busca reviure els clàssics de la infància com si sou un jugador curiós que vol explorar les arrels dels jocs, GOG té alguna cosa per a tothom.

Però, per què aturar-se només a GOG? La temporada del Black Friday està plena d'ofertes increïbles a diverses plataformes de jocs. No us perdeu les millors ofertes de Steam, les ofertes de Nintendo, les ofertes de Xbox i les ofertes generals del Black Friday que ja han començat a fer onades.

Així que posa't el cinturó i prepara't per a un frenesí de joc com cap altre. La teva llista de desitjos de jocs està a punt de transformar-se en una realitat, ja que la venda de Black Friday de GOG promet oferir moments de joc inoblidables. Prepareu-vos per submergir-vos en mons captivadors, embarcar-vos en aventures emocionants i experimentar l'alegria dels jocs en estat pur. Comença a crear la teva col·lecció ara i comença els jocs!

Preguntes freqüents

Què vol dir sense DRM? Sense DRM significa Digital Rights Management free. Es refereix al contingut digital, com ara jocs, al qual es pot accedir, copiar i jugar lliurement sense cap restricció ni necessitat de programari o autorització addicional. Necessito un llançador per jugar als jocs comprats a GOG? No, tu no. Els jocs de GOG estan lliures de DRM, el que significa que podeu descarregar-los i jugar-los sense necessitat de cap llançador ni autenticació en línia. Un cop tinguis un joc de GOG, et pots mantenir i jugar quan vulguis. Hi ha ofertes en jocs retro per a PC? Absolutament! GOG ofereix una selecció impressionant de jocs retro per a PC, perfectes per a aquells que gaudeixen de la nostàlgia o volen explorar la història dels jocs. La venda de Black Friday a GOG inclou descomptes tant en títols moderns com retro.