S'han revelat els nominats als nous premis Game Awards 2023: una emocionant programació de jocs

Els Game Awards 2023 ja són a punt d'arribar i els entusiastes dels jocs de tot el món estan esperant amb impaciència quins jocs s'enduran a casa els prestigiosos premis. La llista de nominats d'enguany promet una selecció emocionant i diversa de jocs de diversos gèneres.

El cobejat premi al Joc de l'Any comptarà amb sis títols excepcionals. "Alan Wake 2" dels creadors de "Control" ofereix una experiència de terror de supervivència psicològica, on dos protagonistes han de navegar per realitats diferents per descobrir la veritat darrere dels assassinats rituals.

"Baldur's Gate 3" porta els jugadors a una campanya èpica ambientada a l'univers de Dungeons & Dragons. Capturats per Mind Flayers, els jugadors han de decidir si resistir la seva corrupció o abraçar els nous poders.

La franquícia "Marvel's Spider-Man 2", aclamada per la crítica, torna, amb Peter Parker i Miles Morales en una emocionant aventura per la Nova York de Marvel. L'icònic vilà Venom representa una amenaça important per a la vida dels herois i la ciutat que protegeixen.

Els aficionats al survival horror s'alegraran amb el remake de "Resident Evil 4", que porta el clàssic del 2005 a noves altures amb un joc modernitzat i gràfics impressionants.

"Super Mario Bros. Wonder" promet una experiència deliciosa i nostàlgica, mentre que "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" ofereix una altra entrega èpica de la llegendària franquícia.

A part de la categoria de Joc de l'any, The Game Awards 2023 també inclou altres categories, com ara Millor direcció de joc, Millor narrativa, Millor direcció d'art, Millor partitura i música i Millor disseny d'àudio, entre d'altres. Cada categoria mostra èxits destacats en diferents aspectes del desenvolupament i disseny de jocs.

Els Game Awards 2023 s'emetran en directe a YouTube, aportant il·lusió i expectació als fans de tot el món. A mesura que la indústria del joc continua evolucionant i superant els límits, els nominats d'enguany demostren el talent i la innovació increïbles de la comunitat de jocs.

