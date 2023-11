Els beneficis dels fils d'aigua: una nova manera de millorar la higiene bucal

By

Mantenir-se al dia amb una rutina coherent del fil dental pot ser un repte per a molts de nosaltres. Sovint ens trobem saltant-lo a la punta del matí o abans d'anar a dormir. Però, i si hi hagués una millor manera de mantenir una bona higiene bucal? Introduïu els fils d'aigua, també coneguts com a regants bucals.

Aleshores, què és exactament un fil d'aigua? En lloc d'utilitzar la cinta tradicional, els fils d'aigua utilitzen un corrent d'aigua constant d'alta pressió o polsador per orientar les zones entre les dents a prop de la línia de les genives. Segons el Dr. Khurrum Hussain, dentista i periodoncista clínic de Bupa Dental Care, aquests dispositius són especialment útils per a aquells que tenen brackets o treballs dentals com els ponts, ja que són més efectius que la cinta adhesiva per arribar a les zones de difícil accés.

Els fils d'aigua no només són eficaços per eliminar la placa i les partícules d'aliments, sinó que també poden ajudar a blanquejar les dents. En desallotjar la placa de la línia de les genives i eliminar les partícules d'aliment que causin la decoloració, els fils d'aigua contribueixen a un somriure més brillant.

Quan es tracta de triar el millor fil d'aigua, és essencial tenir en compte factors com la capacitat del dipòsit d'aigua, les opcions de mode i els accessoris del cap. Cadascuna d'aquestes funcions pot afectar significativament l'experiència general de l'usuari. D'acord amb proves i avaluació exhaustives, alguns dels millors filtres d'aigua del 2023 inclouen:

- Waterpik Cordless Water Flosser avançat: amb tres modes d'intensitat de pressió i quatre capçals de fixació, aquest fil dental ofereix versatilitat i neteja eficaç. L'únic inconvenient és el seu dipòsit d'aigua relativament petit, que requereix ompliments freqüents.

– Binefia Water Flosser: aquest fil dental ofereix una excel·lent relació qualitat-preu amb el seu preu assequible i un rendiment fiable. Pot ser que no tingui tantes funcions avançades com altres models, però fa la feina.

– Flosser d'aigua Spotlight amb esterilitzador UV: si la higiene és la vostra prioritat, aquest fil dental és una bona opció. Compta amb un esterilitzador UV integrat que mata els bacteris i garanteix un procés de reg oral net.

– Fil d'alimentació sense fil Philips 3000: per a aquells que busquen potència i comoditat, aquest fil dental ofereix. La seva alta pressió d'aigua i el seu disseny sense fil el converteixen en la millor elecció per a una neteja eficient.

– Ordo Hydro Sonic+ Cordless Water Flosser: aquesta opció econòmica ofereix un rendiment fiable a un preu assequible. Tot i que potser no té totes les campanes i xiulets, és una opció fantàstica per a aquells amb un pressupost ajustat.

Per tant, si voleu millorar la vostra rutina d'higiene bucal, considereu incorporar un fil d'aigua al vostre règim diari. Amb la seva tecnologia avançada i eficàcia, aquests dispositius poden revolucionar la manera de cuidar les dents i les genives.

Preguntes freqüents

1. Són millors els fils d'aigua que la cinta tradicional?

Sí, els fils d'aigua són generalment més eficaços que les cintes tradicionals, sobretot quan es tracta d'arribar a zones difícils com les que s'utilitzen ortopedics o treballs dentals.

2. Com faig servir un fil d'aigua?

Per utilitzar un fil d'aigua, ompliu el dipòsit amb aigua, col·loqueu la punta a uns quants mil·límetres de distància de les dents i dirigiu el corrent cap a la línia de les genives. Es recomana utilitzar-lo abans de raspallar-se les dents per a una millor absorció del fluor.

3. Poden blanquejar les dents amb fil d'aigua?

Sí, els fils d'aigua poden contribuir al blanquejament de les dents eliminant la placa i les partícules d'aliments que causen decoloració.

4. Què he de tenir en compte a l'hora d'escollir un fil d'aigua?

Alguns factors a tenir en compte a l'hora d'escollir un fil d'aigua inclouen la capacitat del dipòsit d'aigua, els modes d'intensitat de pressió, els capçals de fixació i funcions addicionals com ara esterilitzadors UV o puntes per netejar la llengua.

