Els millors jocs de rol del 2023: un any d'aventures èpiques

Resum: l'any 2023 va ser un any notable per al gènere RPG, amb una àmplia gamma de jocs que van captivar jugadors de tot el món. Des de mons oberts extensos fins a clàssics per torns, aquests jocs de rol oferien aventures emocionants, personatges memorables i bandes sonores impressionants.

Subcampió: Starfield - Un treball d'amor de Bethesda

Starfield, el RPG espacial molt esperat de Bethesda, potser no ha rebut tanta atenció com s'esperava, però va deixar una impressió duradora. Malgrat els seus defectes, el joc va mostrar la dedicació del director Todd Howard i el seu equip. Amb el seu homenatge de ciència-ficció i moments memorables, Starfield va capturar el cor dels fans, oferint una experiència única que va complir els somnis dels entusiastes de Star Trek.

Subcampió: Diablo IV: un retorn als orígens foscos de la sèrie

Diablo IV va fer un retorn triomfal a les arrels de la franquícia, oferint un combat afinat, àmplies opcions de personalització i imatges impressionants. Tot i que el seu llançament de la temporada 1 va fer front a crítiques, Blizzard va aconseguir recuperar la confiança dels fans amb la temporada 2 i el seu enfocament sensible als comentaris. Diablo IV és un dels millors jocs de rol de l'any i ofereix una experiència cooperativa immersiva per als jugadors tant a PC com a consola.

Subcampió: Sea of ​​Stars: una acollidora aventura per torns

En marcat contrast amb Diablo IV, Sea of ​​Stars va oferir una experiència RPG per torns càlida i encantadora. Desenvolupat com un homenatge als jocs de rol clàssics, aquest joc va submergir els jugadors en un món acollidor amb personatges entranyables i una banda sonora fantàstica. Amb el seu atractiu sistema de batalla i la seva deliciosa narració, Sea of ​​Stars va demostrar que de vegades la senzillesa és la clau d'una aventura memorable.

Subcampió: Octopath Traveler 2: un gran homenatge a la història dels jocs de rol

Octopath Traveler 2 va continuar el llegat del seu predecessor, oferint una aventura extensa plena de personatges memorables i una escriptura excepcional. Celebrant l'edat daurada dels jocs de rol de 16 bits, aquest joc va captivar els entusiastes dels jocs de rol amb el seu impressionant estil d'art HD-2D i les històries intricades entrellaçades. Square Enix va retre homenatge a la història dels jocs de rol, elaborant una carta d'amor als fans de tot el món.

Subcampió: a les estrelles i al temps: tradicions peculiars i bucles sense fi

A Stars and Time es va inspirar en Earthbound i Undertale, oferint una experiència de joc de rol única que va encantar als jugadors. L'encantador protagonista, Siffrin, es va trobar atrapat en un bucle temporal, desencadenant una història captivadora. Aquest joc va aportar una nova visió del gènere, combinant la nostàlgia amb una mecànica de joc innovadora.

En conclusió, el 2023 va ser un any ple d'aventures èpiques en el gènere RPG. Des de la immensitat de l'espai fins a les acollidores batalles per torns, aquests jocs oferien alguna cosa per a tots els entusiastes dels jocs de rol. Ja sigui explorant galàxies desconegudes o embarcant-se en un viatge nostàlgic, els jugadors van gaudir d'experiències inoblidables en aquests millors jocs de rol de l'any.