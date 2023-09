Els millors jocs per a parelles a PlayStation Plus Extra

Busques jocs divertits i interactius per jugar amb la teva parella? No miris més enllà. Hem reunit una llista dels millors jocs per a parelles a PlayStation Plus Extra. Aquests jocs són perfectes tant per a experiències cooperatives com per a un sol jugador, ja que us permeten gaudir d'una estona de qualitat junts mentre exploreu narracions emocionants, resoleu trencaclosques i competeu en competicions amistoses.

El primer de la nostra llista és "Thomas Was Alone", un joc de trencaclosques per a un sol jugador que es pot gaudir en parella. Esbrinar els trencaclosques junts no només és molt divertit, sinó que també reforça el treball en equip i les habilitats de comunicació. A més, el joc es pot completar en poques hores, el que el converteix en una opció perfecta per a una nit informal.

El següent és "Erica", un joc FMV (vídeo en moviment complet) que ofereix una experiència de thriller interactiva. Jugar en parella us permet prendre decisions junts i veure com afecten el resultat de la història. És com veure una pel·lícula junts, però amb l'emoció afegida de poder donar forma a la narració.

Per als entusiastes del terror, "Dead By Daylight" és un joc multijugador que es pot jugar en parella. Feu torns per jugar un partit i recolzeu-vos els uns als altres fent de segon parell d'ulls. Tant si sou l'assassí com si sou el supervivent, tenir una parella al vostre costat afegeix una capa addicional d'emoció i avantatge estratègic.

Si busqueu una competició amistosa, "Hotshot Racing" és una opció excel·lent. Aquest corredor d'arcade ofereix un mode de pantalla dividida, que us permet competir els uns contra els altres en diverses pistes. És colorit, emocionant i segur que treurà el vostre esperit competitiu.

"Moving Out 2" és un joc boig sobre empaquetar i desempaquetar durant una mudança. Dissenyat per al joc cooperatiu, aquest joc requereix una comunicació eficaç i treball en equip. Prepareu-vos per a alguns moments divertits mentre navegueu pel caos de moure mobles junts.

"Sackboy: A Big Adventure" és un deliciós joc de plataformes en 3D que és encara millor quan es juga en parella. Alguns nivells només es poden completar en cooperativa de sofà, posant èmfasi en la necessitat de col·laboració i cooperació. Aquesta aventura adorable és un plaer viure de principi a fi.

Per últim, però no menys important, "Trials Fusion" és un joc per a un sol jugador perfecte per fer torns. Competiu els uns contra els altres per marcar el millor temps en pistes difícils, o rieu junts mentre acumuleu centenars de falles als nivells més difícils.

Tots aquests jocs estan disponibles a PlayStation Plus Extra i ofereixen una àmplia gamma d'experiències perquè les parelles gaudeixin. Tant si esteu resolent trencaclosques, fent eleccions, competint els uns contra els altres o treballant junts, aquests jocs ofereixen hores d'entreteniment i oportunitats de vinculació per a les parelles.

