Noves ofertes de Black Friday per a SSD compatibles amb PS5

La venda de Black Friday d'Amazon ha començat amb una explosió, oferint als jugadors una oportunitat fantàstica d'aconseguir unitats d'estat sòlid (SSD) compatibles amb PS5 d'alta qualitat a preus immillorables. Actualment, hi ha dues ofertes destacades que definitivament no us hauríeu de perdre: el SSD Nextorage Japan 2TB per només 99.99 dòlars i el SSD Silicon Power XS70 de 2 TB per només 95.97 dòlars. Aquests SSD no només tenen un preu assequible, sinó que també ofereixen un rendiment excepcional.

El Nextorage Japan 2TB SSD és una peça de maquinari notable que compleix tots els requisits de compatibilitat amb PS5. Amb velocitats de lectura i escriptura seqüencials de 7300 MB/s i 6900 MB/s, respectivament, aquest SSD supera amb escreix la recomanació mínima de 5,600 MB/s. A més, compta amb un dissipador de calor d'alumini de doble cara, que garanteix una refrigeració òptima fins i tot durant sessions de joc intenses.

D'altra banda, el SSD Silicon Power XS70 de 2 TB mostra les seves habilitats amb velocitats de transferència de fins a 7300 MB/s per llegir i 6800 MB/s per escriure. Amb el seu robust dissipador de calor d'alumini preinstal·lat, aquest SSD promet una excel·lent dissipació de la calor, ideal per mantenir el màxim rendiment a la teva PS5.

És interessant assenyalar que Nextorage Japan té un rerefons intrigant. Originalment establerta per Sony el 2019 com a subdivisió SSD, l'empresa tenia com a objectiu desenvolupar un SSD oficial per a la PS5. Tanmateix, els plans van canviar i Sony va cedir la seva participació en Nextorage Japan a Phison, un jugador reconegut en el mercat dels controladors de memòria d'estat sòlid. L'experiència de Phison garanteix que Nextorage Japan continuï oferint SSD d'avantguarda.

Si sou un entusiasta de PlayStation que cerqueu l'oferta perfecta de SSD, estigueu atents als propers descomptes a mesura que ens acostem al Black Friday. És probable que apareguin ofertes de SSD més interessants i, segur, estarem aquí per actualitzar-vos amb les millors ofertes compatibles amb la vostra consola PS5.

Preguntes més freqüents (FAQ)

1. Són compatibles aquests SSD amb la PS5?

Sí, tant el SSD Nextorage Japan de 2 TB com el SSD Silicon Power XS70 de 2 TB estan dissenyats específicament per a la consola PS5 i són totalment compatibles.

2. Quins són els avantatges d'aquests SSD respecte d'altres?

Aquests SSD ofereixen un rendiment excepcional, amb velocitats de transferència molt superiors al requisit mínim recomanat per a la PS5. A més, vénen amb dissipadors de calor preinstal·lats per garantir una refrigeració eficient durant les sessions de joc intensives.

3. Puc esperar més ofertes de SSD a mesura que s'acosta el Black Friday?

Absolutament! A mesura que ens apropem al Black Friday, s'espera que surtin nombroses ofertes de SSD adaptades per a la consola PS5. Assegureu-vos d'estar atents, ja que continuarem actualitzant aquesta pàgina amb les millors ofertes de SSD disponibles.

4. Hi ha una guia per trobar més ofertes de PS5 Black Friday?

Sí, per obtenir més ofertes de Black Friday com aquestes, consulta la nostra guia completa d'ofertes de Black Friday de PS5 per al 2023. Ofereix una varietat de descomptes i ofertes en jocs, accessoris i molt més de PS5.