Nou article nou: ofertes immillorables en auriculars i auriculars Beats durant la venda d'Amazon Black Friday

La venda de Black Friday d'Amazon ja és aquí, i si esteu al mercat d'auriculars o auriculars d'alta qualitat, aquesta és l'oportunitat perfecta per aconseguir ofertes increïbles. Entre les ofertes destacades hi ha els auriculars sense fil Beats Studio Pro amb cancel·lació de soroll i els auriculars sense fil Beats Studio Buds, tots dos disponibles a preus molt reduïts.

Els auriculars sense fil amb cancel·lació de soroll Beats Studio Pro, amb un preu inicial de 350 dòlars, ara estan disponibles per només 169.95 dòlars. Això és un descompte massiu del 51%! Aquests auriculars són el cim de la qualitat d'àudio de Beats, oferint un rendiment de so excepcional i una cancel·lació activa de soroll impressionant. Fabricat per Apple, el Beats Studio Pro incorpora diverses funcions d'Apple, com ara àudio espacial amb seguiment del cap, aparellament d'un sol toc i fins i tot la funcionalitat "Troba'm". A més, està equipat amb un rar USB dac integrat, que permet als usuaris gaudir de fitxers d'àudio sense pèrdues a través d'USB. Amb fins a 40 hores d'autonomia de la bateria i auriculars plegables per a una fàcil portabilitat, el Beats Studio Pro és una opció excel·lent per a qualsevol persona que busqui auriculars sense fil amb cancel·lació de soroll de primer nivell.

Si els autèntics auriculars sense fil són més el vostre estil, els Beats Studio Buds són una opció immillorable. Amb un preu normal de 150 dòlars, ara estan disponibles per només 99.99 dòlars durant la venda de Black Friday d'Amazon, estalviant-vos un generós 33%. Aquests auriculars ofereixen la màxima llibertat sense cables que connectin els dos auriculars, cosa que permet la màxima comoditat i comoditat. Malgrat la seva mida compacta, ofereixen una qualitat de so impressionant i disposen de cancel·lació activa del soroll, cosa que els fa perfectes per al vostre estil de vida en moviment.

No us perdeu aquestes ofertes increïbles en auriculars i auriculars Beats durant la venda de Black Friday d'Amazon. Tant si preferiu els auriculars per sobre de l'orella o la llibertat dels veritables auriculars sense fil, hi ha una opció perfecta per a vosaltres a un preu immillorable. Millora la teva experiència d'escolta i gaudeix de la qualitat excepcional per la qual són coneguts els productes Beats.

Preguntes freqüents

1. Els auriculars sense fil amb cancel·lació de soroll Beats Studio Pro són compatibles amb tots els dispositius?

Sí, el Beats Studio Pro es pot connectar sense fil mitjançant Bluetooth a qualsevol dispositiu compatible o utilitzar-se amb un cable d'àudio de 3.5 mm per a dispositius sense capacitat de Bluetooth.

2. Puc utilitzar els auriculars Beats Studio Pro per a trucades telefòniques?

Absolutament! Els auriculars estan equipats amb un micròfon integrat, que us permet fer trucades amb facilitat.

3. Els Beats Studio Buds inclouen puntes d'orella de diferents mides?

Sí, els Beats Studio Buds inclouen diferents mides de puntes per a les orelles, garantint un ajust còmode i segur per a cada usuari individual.

4. Quant de temps triguen a carregar els auriculars Beats Studio Pro?

Amb el cable USB tipus C inclòs, es triguen aproximadament 1 hora i 15 minuts a carregar completament els auriculars.

5. Puc utilitzar els Beats Studio Buds per fer exercici?

Absolutament! Els Beats Studio Buds estan dissenyats per ser resistents a la suor, cosa que els converteix en un company ideal per a entrenaments i activitats a l'aire lliure.