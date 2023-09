Berria presenta la Mako: una bicicleta de muntanya versàtil XC/Downcountry

By

Berria, una marca espanyola, ha presentat recentment la seva darrera oferta de bicicleta de muntanya, la Mako. Aquesta plataforma XC/marató i downcountry inclou un xoc intern situat verticalment dins del tub del seient, impulsat per un enllaç basculant parcialment amagat. Aquesta elecció de disseny és similar a la que s'ha vist als models recents de Bold i Scott. El Mako també incorpora un seient flexible en lloc d'un pivot posterior, proporcionant 113 mm de recorregut.

La decisió d'amagar el xoc dins del marc va ser motivada per diversos factors, segons Berria. Afirmen que la integració millora la protecció del amortidor contra el fang i la pols i millora la distribució de la massa, donant lloc a una part central més lleugera de la bicicleta. Això, al seu torn, contribueix a augmentar l'estabilitat, especialment a velocitats més altes. A més, el marc permet que dues ampolles encaixin dins del triangle principal.

El Mako està disponible en dues versions: una per a XC/XCO i una altra per a terra. Ambdues versions comparteixen el mateix quadre, amb el model XCO que compta amb una forquilla de recorregut de 110 mm, manillar de 760 mm, llantes amb una amplada interna de 25 o 28 mm i pneumàtics de 2.25″. D'altra banda, la versió downcountry ve equipada amb una tija de seient de 125 mm, forquilles de recorregut de 120 o 130 mm, frens de 4 pistons, barres de 780 mm, llandes de 30 mm i pneumàtics de 2.35 polzades.

Berria utilitza la seva fibra HM2X per a la majoria dels models, donant com a resultat un pes de bastidor de 2,175 g (1,795 g sense maquinari). Tanmateix, el Mako BR de gamma alta (només models XCO) utilitza la seva fibra de carboni UHM3X més avançada, amb un pes reclamat de 1,875 g (1,495 g sense maquinari). El marc inclou un penjador UDH, disposició per al sistema de suspensió electrònica Live Valve de FOX i uns auriculars integrats amb encaminament de cables intern complet.

Pel que fa a la geometria, el Mako presenta dimensions modernitzades en comparació amb el seu predecessor. La longitud de la vaina s'ha reduït de 5 mm a 430 mm, mentre que l'angle del cap s'ha afluixat 1.7 °. També s'ha augmentat l'abast, donant lloc a una distància entre eixos 18 mm més llarga malgrat el centre posterior més curt. L'angle del cap varia entre diferents mides de marc, amb mides més petites amb angles més fluixos. La versió DC amb forquilles més llargues compta amb angles de cap fins i tot més fluixos, una alçada més gran de la pila, un abast reduït i una distància entre eixos més llarga.

L'atenció al detall de Berria s'estén també als components de la cabina. Els models de gamma alta inclouen una barra i una tija d'una sola peça, amb diferents longituds de tija i augment segons l'estil de conducció. Les versions XC utilitzen una tija amb un augment de 0 mm i una longitud efectiva de tija de 60 mm, 75 mm o 95 mm, mentre que les versions DC inclouen longituds de tija de 50 mm o 75 mm, 20 mm d'augment i 780 mm d'amplada.

El Mako ja està disponible per a la compra, i es pot trobar més informació al lloc web de Berria.

