Una dona de Texas presenta una demanda per demanar avortament per un embaràs complicat

Una dona de Texas ha presentat recentment una demanda d'emergència per sol·licitar una intervenció judicial que li permeti interrompre l'embaràs. Aquesta és la primera vegada en gairebé cinc dècades que una dona adulta demana a un tribunal que legalitzi el seu avortament. La demanda arriba després que Texas implementés lleis estrictes sobre l'avortament el 2022, prohibint gairebé tots els avortaments a l'estat.

La dona, Kate Cox, que resideix a Dallas, va rebre notícies devastadores la setmana passada sobre el seu fetus. El fetus ha estat diagnosticat amb trisomia 18 completa, una anomalia cromosòmica que normalment condueix a la mort abans o poc després del naixement. A més, el fetus està desenvolupant múltiples complicacions per a la salut, com ara una hèrnia umbilical, una columna vertebral torçada, un peu bot i un crani i un cor irregulars.

Cox ja té dos fills, tots dos nascuts per cesària. Els seus metges li han informat que portar l'embaràs a terme la posaria en major risc d'hipertensió gestacional, diabetis, complicacions per l'anestèsia i dificultats en futurs embarassos.

Expressant la seva frustració, Cox va declarar: "Estic intentant fer el que és millor per al meu nadó i per a mi, però l'estat de Texas ens està fent patir a tots dos. He d'acabar el meu embaràs ara per tenir la millor oportunitat per a la meva salut i un embaràs futur".

Recentment, la Cort Suprema de Texas va escoltar arguments sobre una demanda que impugnava les lleis de l'avortament de l'estat en embarassos complicats com el de Cox. Actualment, el tribunal està considerant si les prohibicions de l'avortament s'apliquen als embarassos no viables. Un jutge del comtat de Travis havia dictaminat anteriorment que aquestes lleis no haurien de ser aplicables a pacients amb afeccions mèdiques que amenacen la vida o amb diagnòstics fetals letals.

La demanda de Cox busca una ordre de restricció temporal per prohibir l'aplicació de les prohibicions d'avortament de Texas contra ella, el seu marit i el seu metge. A més, la demanda sol·licita una sentència declarativa que digui que les prohibicions de l'avortament no s'apliquen a pacients amb condicions mèdiques emergents.

Aquest cas posa de manifest la complexa batalla legal que envolta els drets a l'avortament a Texas i planteja preguntes sobre la practicitat i la viabilitat de les dones amb embarassos complicats que presentin demandes per demanar avortament. El resultat d'aquesta demanda tindrà implicacions importants per a les dones que s'enfronten a circumstàncies similars a l'estat.

Llegeix més a la història web: Una dona de Texas presenta una demanda per demanar avortament per un embaràs complicat