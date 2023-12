L'escola secundària de Texas suspèn l'estudiant per pentinat, provoca polèmica

Una escola secundària de Texas s'ha tornat a trobar al centre de la polèmica sobre la seva política de codi de vestimenta després de suspendre un estudiant negre per negar-se a canviar-se el pentinat. Darryl George, un estudiant de secundària de la Barbers Hill High School, va ser suspès durant 13 dies perquè el seu cabell no complia la política de l'escola quan es va deixar caure. Aquest incident és l'últim en un enfrontament de mesos entre l'escola i la família de George, que creuen que el codi de vestimenta és discriminatori.

Les trenes trenades de George es van considerar per primera vegada com una violació del codi de vestimenta a l'agost, quan inicialment el van treure de l'aula. La seva família argumenta que el càstig va en contra de la Llei de la Corona, una llei que es va promulgar recentment a Texas per prohibir la discriminació del cabell per raça. Tanmateix, l'escola afirma que la Llei de la Corona no aborda la longitud del cabell.

El districte escolar independent de Barbers Hill es va enfrontar a una controvèrsia similar el 2020 quan a un altre estudiant negre se li va prohibir assistir a esdeveniments escolars tret que tallés els seus locals. El superintendent del districte, Greg Poole, va defensar la política en aquell moment, afirmant que ensenya als estudiants a conformar-se i beneficiar-se a tothom.

La família de George ha presentat una queixa formal davant l'Agència d'Educació de Texas i una demanda federal de drets civils contra el governador de l'estat, el fiscal general i el districte escolar. Argumenten que el codi de vestimenta s'adreça injustament als homes negres i no fa complir la nova llei contra la discriminació del cabell.

En resposta, el districte escolar ha presentat una demanda per aclarir si les restriccions del seu codi de vestimenta violen la Llei de la Corona. El resultat d'aquesta batalla legal tindrà implicacions importants per a futurs casos de discriminació capil·lar a Texas i, potencialment, establirà un precedent per a altres estats.

L'incident que implica George posa de manifest la lluita en curs contra la discriminació del cabell i planteja preguntes importants sobre els límits de les polítiques de codi de vestimenta a les escoles. A mesura que la lluita per la igualtat a l'educació continua, és crucial que les escoles i els responsables polítics reavaluïn les seves polítiques per garantir que siguin justes, inclusives i lliures de qualsevol forma de biaix racial.