Preguntes més freqüents (FAQ)

La junta de Tesla hauria de suspendre Elon Musk per aprovar opinions antisemites?

Un inversor de Tesla i un destacat expert en gestió demanen que Elon Musk, el conseller delegat de Tesla, sigui suspès pel consell d'administració de la companyia per aprovar opinions antisemites a les xarxes socials. Jerry Braakman, president de First American Trust, creu que Musk va creuar una línia en estar d'acord amb una publicació antisemita en una popular plataforma de xarxes socials. Braakman argumenta que el conseller delegat d'una empresa pública no hauria d'escampar l'odi, independentment dels drets de llibertat d'expressió.

Aquesta controvèrsia va fer que grans marques com Disney, NBCUniversal i Warner Bros. Discovery aturés la seva publicitat a la plataforma propietat de Musk. Tot i que aquestes empreses no van atribuir directament la seva decisió a la publicació de Musk, es va trobar que alguns dels seus anuncis es van col·locar a prop de contingut antisemita a la plataforma.

Braakman suggereix que Musk s'hauria de posar de baixa durant un període de 30 a 60 dies i que se li demanés assistir a entrenaments i/o teràpia d'empatia. Creu que ni la riquesa de Musk ni la seva habilitat tècnica i empresarial excusen les seves declaracions i que el seu comportament indica la necessitat d'ajuda.

Jeffrey Sonnenfeld, degà d'estudis de lideratge a la Yale School of Management, està d'acord que la junta de Tesla hauria de prendre mesures. Sonnenfeld argumenta que Musk hauria de ser suspès del títol de CEO i possiblement reassignat com a director de tecnologia, amb un impacte mínim en el preu de les accions de la companyia.

Tanmateix, Musk té un poder important dins de Tesla, ja que no només és el conseller delegat, sinó que també forma part del consell d'administració i és el major accionista individual. Mentre que alguns accionistes i experts demanen que el consell d'administració el faci responsable, d'altres manifesten dubtes sobre la seva voluntat i capacitat per fer-ho de manera eficaç.

En última instància, la decisió correspon a la junta de Tesla. La polèmica planteja qüestions importants sobre les responsabilitats dels consellers delegats a les empreses que cotitzen en borsa, els límits de la llibertat d'expressió i fins a quin punt els consells han d'intervenir en les opinions personals expressades pels seus líders.

P: Qui és al tauler de Tesla?

R: La junta de Tesla està dirigida per Robyn Denholm i inclou James Murdoch, el capitalista de risc Ira Ehrenpreis, el germà petit de Musk, Kimbal, i el mateix Musk. Musk té una influència substancial com a cofundador, conseller delegat i accionista individual més gran de l'empresa.

P: Per què alguns accionistes i experts demanen la suspensió de Musk?

R: Creuen que Musk aprovar opinions antisemites a les xarxes socials és inacceptable per al CEO d'una empresa pública. Argumenten que el seu comportament embruta la marca de l'empresa i que el consell l'ha de fer responsable i abordar les seves accions.

P: Com han respost altres líders empresarials a la polèmica?

R: Alguns líders empresarials destacats, com el multimilionari de fons de cobertura Bill Ackman, han estat al costat de Musk i l'han defensat de les acusacions d'antisemitisme. Tanmateix, altres, com Ross Gerber, conseller delegat i president de Gerber Kawasaki, han criticat el comportament de Musk i han expressat preocupació pel seu impacte en la reputació de Tesla.