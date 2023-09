El HAYLOU X1 2023: auriculars elegants i elegants amb característiques impressionants

By

Els auriculars HAYLOU X1 2023 són l'última incorporació a la línia de la marca i ofereixen un disseny net i familiar amb un acabat brillant. Aquests auriculars inclouen una funda metàl·lica elegant que s'assembla a un còdol i s'adapta fàcilment a qualsevol butxaca. La marca és mínima, amb només la marca de la marca a la carcassa, que inclou una llum LED al voltant del port de càrrega.

Pel que fa a les característiques, els auriculars HAYLOU X1 2023 ofereixen la majoria de les funcionalitats esperades. La qualitat del so és decent, amb un àudio nítid i clar, i una funció EQ permet als usuaris personalitzar el so segons les seves preferències. A més, els auriculars admeten funcions de reproducció/pausa automàtica i assistent de veu, proporcionant comoditat durant l'ús. Tot i que l'aplicació que l'acompanya només permet dos controls per costat, les altres funcions essencials estan presents i els usuaris poden personalitzar-les en funció de les seves necessitats.

En comparació amb els últims auriculars de HAYLOU, el conjunt de funcions dels auriculars HAYLOU X1 2023 és lleugerament limitat. Tanmateix, encara ofereixen un rendiment satisfactori, amb nivells de volum decents, latència mínima i alts, baixos i mitjans impressionants. Els baixos són particularment notables, sobretot quan s'utilitza la configuració d'EQ rock.

Els auriculars HAYLOU X1 2023 tenen controls tàctils sensibles i funcionen bé en general. Són còmodes de portar i tenen un disseny elegant i discret. També cal destacar el propi estoig de càrrega, que afegeix a l'atractiu general dels auriculars.

Característiques principals:

- Funda metàl·lica mat elegant i elegant

- Potent controlador dinàmic de diafragma xapat de titani de 12 mm

- Tecnologia Bluetooth 5.3 millorada

- Pràctic restabliment d'un sol toc i so EQ personalitzable

- Llarga durada de la bateria, que ofereix música sense parar fins a 24 hores

En general, els auriculars HAYLOU X1 2023 són una opció decent per a aquells que busquen un parell d'auriculars elegants i fiables. Amb les seves característiques i disseny impressionants, proporcionen una experiència d'àudio satisfactòria per a l'ús diari.

Fonts:

– Techbuzzireland: https://techbuzzireland.com/2023/09/08/haylou-x1-2023-earbuds-great-value-but-with-mixed-results-haylou/

– Web oficial de HAYLOU

