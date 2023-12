L'excavació arqueològica a Newport descobreix rics artefactes històrics

Resum: una excavació arqueològica en curs a Newport, Kentucky, està aportant una nova llum sobre la història del general James Taylor Park. L'equip d'experts i estudiants que treballen en l'excavació ja han descobert una peça de ceràmica nativa americana, confirmant que el terreny estava habitat abans de la construcció de la barraca de Newport a principis del segle XIX. Les troballes també inclouen ceràmica anglesa i peces de vidre embotellades, que ofereixen informació valuosa sobre la dieta de la gent, l'estat econòmic i les tendències populars de l'època. El projecte no només aprofundeix en la nostra comprensió del passat de Newport, sinó que també serveix com una experiència educativa transformadora per als participants implicats.

Mentre excavava al lloc, l'estudiant de postgrau de la Northern Kentucky University Patrick Coggins va revelar la importància de la caserna per a la història militar de la regió. Va assenyalar que les casernes van tenir un paper central, amb tots els grans esdeveniments militars a l'àrea dels tres estats girant al voltant o tornant a Newport.

Per a Coggins, aquesta excavació arqueològica és més que un projecte acadèmic; és una manera de donar vida a la història. Descobrir artefactes com la ceràmica nativa americana i la ceràmica anglesa li dóna una connexió tangible amb la gent que va venir abans que nosaltres. Coggins creu que aquestes experiències poden fer que la història sigui més fàcil de relacionar, especialment per a futurs professors d'història com ell.

La ciutat de Newport també reconeix la importància de preservar la importància històrica del parc general James Taylor. A mesura que es planteja el futur del parc, la ciutat vol assegurar-se que la seva rica història sigui recordada i integrada en qualsevol projecte que avança.

L'excavació arqueològica en curs a Newport és un testimoni de la importància d'entendre i apreciar el nostre passat. En desenterrar aquests artefactes, l'equip d'experts i estudiants estan preservant la història de la regió i fomentant una connexió més profunda amb el nostre patrimoni humà compartit.