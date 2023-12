Un nou estudi revela troballes sorprenents sobre ciutats assequibles per als nord-americans de classe mitjana

Un estudi recent realitzat per l'Institut Ludwig per a la Prosperitat Econòmica Compartida (LISEP) ha posat llum sobre les millors i les pitjors ciutats dels Estats Units per a persones de classe mitjana i treballadora. Contràriament a la creença popular, l'estudi suggereix que les ciutats amb habitatges tradicionalment no assequibles poden oferir més oportunitats per a aquest grup demogràfic.

San Jose, Califòrnia, amb un preu mitjà de l'habitatge de més d'1.3 milions de dòlars, ocupa el primer lloc de la llista de 50 àrees metropolitanes principals analitzades per LISEP. En fort contrast, Fresno, Califòrnia, situada a 150 milles al sud-est, ocupa l'últim lloc amb un preu mitjà de l'habitatge d'uns 360,000 dòlars. Aquests rànquings poden ser una sorpresa, ja que San José és conegut per ser un dels mercats d'habitatges més cars del país.

Els investigadors del LISEP van descobrir que si bé ciutats com San José i San Francisco han experimentat taxes d'inflació importants des del 2005, les taxes salarials també han augmentat. D'altra banda, Fresno ha vist un augment impressionant del 66.7% en el cost de la vida, especialment en els preus de l'habitatge, la qual cosa va provocar una disminució del 3% del poder adquisitiu per al treballador mitjà. Sorprenentment, l'estudi revela que gairebé el 60% de les llars de classe mitjana i treballadora de Fresno lluiten per cobrir les seves necessitats bàsiques.

Per obtenir una visió més profunda de la habitabilitat de diferents regions dels EUA, els investigadors van fer un seguiment dels canvis en els preus de l'habitatge, els costos dels aliments, les despeses de cura dels nens i altres necessitats. També van analitzar els salaris ajustats pel cost de la vida i el percentatge de la població que no pot aconseguir llocs de treball a temps complet amb salari digne. Tenint en compte aquests factors de manera col·lectiva, LISEP pretenia entendre les dinàmiques econòmiques que afecten les poblacions d'ingressos baixos i moderats.

Els resultats d'aquest estudi desafien la idea que les ciutats cares són inherentment perjudicials per a les persones de classe mitjana. Subratlla la necessitat que els responsables polítics entenguin les característiques úniques de les economies regionals i els seus efectes sobre els diferents grups d'ingressos. En última instància, obre el camí per a una formulació de polítiques més responsable que abordi els reptes específics als quals s'enfronten els nord-americans de classe mitjana i treballadora.

Tot i que l'augment de la inflació i l'auge del mercat immobiliari dels darrers anys han fet que la compra d'una casa sigui cada cop més difícil per a moltes persones, aquest estudi ofereix una nova perspectiva sobre l'accessibilitat de les ciutats a tot el país. Insta els responsables polítics a considerar una gamma més àmplia de factors més enllà dels preus de l'habitatge a l'hora d'avaluar la habitabilitat i les oportunitats econòmiques per als nord-americans de classe mitjana.