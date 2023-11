T-FORCE presenta nous SSD per a jocs amb solucions de rendiment i refrigeració millorades

T-FORCE, una reconeguda marca de jocs sota Team Group Inc., ha llançat recentment la seva darrera línia d'SSD per a jocs, oferint una experiència de joc elevada als entusiastes. Els nous SSD, concretament els T-FORCE G70, G70 PRO, G50 i G50 PRO, aporten funcions i tecnologies avançades per millorar l'estabilitat i el rendiment.

Utilitzant la interfície PCIe Gen 4 × 4, aquests SSD incorporen el controlador d'InnoGrit, garantint una estabilitat robusta durant les sessions de joc intensives. Equipats amb dissipadors de calor de grafè ultra prims, els quatre SSD estan disponibles en el popular factor de forma M.2-2280. Els dissipadors de calor de grafè dissipen la calor de manera eficient, mantenint un rendiment òptim durant les sessions de joc prolongades.

En particular, la variant G70 PRO també inclou un dissipador de calor d'aliatge d'alumini addicional per als usuaris que busquen solucions de refrigeració alternatives. Aquest mòdul de refrigeració únic és compatible amb la ranura d'expansió PS5 SSD, oferint flexibilitat tant per als jugadors de PC com per a consola que busquen un rendiment excepcional.

Els SSD T-FORCE G70 i G70 PRO ofereixen velocitats de lectura impressionants de fins a 7000 MB/s, proporcionant temps de càrrega ràpids i experiències de joc sense problemes. De la mateixa manera, els SSD G50 i G50 PRO aconsegueixen velocitats de fins a 5000 MB/s, garantint un joc fluid i una transferència ràpida de dades.

Per satisfer les diferents preferències dels usuaris, els SSD T-FORCE G70 i G50 admeten la tecnologia de memòria cau SLC. A més, les versions PRO d'aquests SSD ofereixen memòria cau DRAM i SLC, oferint una solució de memòria cau personalitzable que maximitza el rendiment.

Els quatre SSD M.2 2280 inclouen controladors InnoGrit, que garanteixen estabilitat i fiabilitat per als jugadors que demanen un joc ininterromput.

A més, T-FORCE ha equipat aquests nous SSD per a jocs amb el seu programari de monitorització SMART patentat. Aquest programari permet als usuaris supervisar la salut dels seus SSD, dur a terme una configuració fàcil i realitzar proves per avaluar la qualitat i el rendiment dels seus dispositius d'emmagatzematge.

S'espera que els SSD T-FORCE G70, G70 PRO, G50 i G50 PRO PCIe 4.0 estiguin disponibles a la botiga nord-americana d'Amazon a finals de desembre. Per obtenir més informació sobre la disponibilitat i els preus, visiteu el lloc web oficial de Team Group i seguiu els seus canals de xarxes socials.

Preguntes més freqüents (FAQ)

1. Quin factor de forma inclouen els nous SSD per a jocs T-FORCE?

Els nous SSD de jocs T-FORCE tenen el factor de forma M.2-2280.

2. Quines solucions de refrigeració s'ofereixen amb el SSD T-FORCE G70 PRO?

El SSD T-FORCE G70 PRO inclou dissipadors de calor de grafè ultra prims i un dissipador de calor d'aliatge d'alumini per millorar el rendiment de refrigeració.

3. Quines són les velocitats de lectura dels SSD T-FORCE G70 i G50?

El SSD T-FORCE G70 ofereix velocitats de lectura de fins a 7000 MB/s, mentre que el SSD G50 aconsegueix velocitats de fins a 5000 MB/s.

4. Els SSD T-FORCE G70 i G50 admeten la tecnologia de memòria cau SLC?

Sí, els SSD T-FORCE G70 i G50 admeten la tecnologia de memòria cau SLC per millorar el rendiment.

5. Com puc controlar la salut del meu SSD de jocs T-FORCE?

T-FORCE ha desenvolupat el seu programari de monitorització SMART patentat, que permet als usuaris supervisar la salut dels seus SSD i realitzar proves de rendiment.