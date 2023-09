L'antiga història de les coles de salt: els primers animals que van desenvolupar proteïnes anticongelants

By

Al món antic, fa més de 400 milions d'anys, la Terra era molt diferent. Els mars estaven plens de vida, mentre que a terra, res no es movia. Aquest va ser el final del període Ordovicium quan el globus era calent i humit. Tanmateix, poc després, les masses terrestres van començar a congelar-se i un casquet de gel va començar a estendre's, convertint les aigües abans càlides en fredes i inhòspites. Això va provocar la segona pitjor extinció massiva de la història, eliminant la meitat de tota la vida.

Sorprenentment, una criatura minúscula anomenada colà de salt va ser una de les poques espècies que va sobreviure. Els tremolins són animals semblants a insectes que van desenvolupar una estratègia única per combatre el fred. Les seves cèl·lules van començar a produir proteïnes que les protegien de la congelació. Investigacions recents de la Universitat d'Aarhus i la Universitat de Queen's al Canadà han demostrat que la cola de salt podria haver estat el primer animal a desenvolupar proteïnes anticongelants, evolucionant molt abans del que es pensava.

Els springtails són petits, amb les espècies més grans només medeixen sis mil·límetres de llarg. Tenen una cua clarament bifurcada, o furcula, que poden alliberar per saltar a l'aire per defensar-se. Tot i que s'assemblen als insectes, en realitat tenen la seva pròpia branca a l'arbre evolutiu. Hi ha més de 9,000 espècies diferents de cols de primavera, i es poden trobar gairebé a tot arreu, inclosos els jardins, que viuen a les capes superiors del sòl o del fullatge caigut.

Martin Holmstrup, professor de la Universitat d'Aarhus, ha estat estudiant les colàlides al seu laboratori. Mantenint-los en plaques de Petri, observa el seu comportament i realitza experiments per entendre les seves adaptacions úniques. Es van enviar mostres d'aquestes col·legues a col·legues del Canadà, que van realitzar experiments moleculars per determinar quan els animals van desenvolupar per primera vegada proteïnes anticongelants.

Mitjançant la seqüenciació i els càlculs de l'ADN, els investigadors van trobar que els cols de primavera van desenvolupar proteïnes anticongelants durant el període Ordovicià, molt abans que altres animals. Aquest descobriment fa llum sobre l'evolució primerenca dels mecanismes anticongelants al món animal. Fins i tot és possible que les plantes i els microorganismes desenvolupin mecanismes similars fins i tot abans.

Les coles de salt no són difícils de trobar; es poden descobrir al vostre jardí. Agafant un grapat de terra o fullatge i utilitzant un sedàs amb una làmpada i una safata ajustables, podeu descobrir aquestes criatures fascinants i antigues. Entendre les adaptacions úniques de les colàlides no només és intrigant en si mateix, sinó que també contribueix al nostre coneixement de la història de la vida a la Terra.

