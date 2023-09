SteelSeries presenta uns impressionants auriculars sense fils blancs Nova 7

SteelSeries ha anunciat recentment el llançament d'una nova versió blanca dels seus molt aclamats auriculars sense fil Nova 7. Coneguda per la seva qualitat excepcional, la línia d'auriculars Nova ha proporcionat constantment un rendiment excepcional.

Els auriculars blancs Nova 7, revelats el 12 de setembre de 2023, han captat l'atenció amb el seu sorprenent atractiu estètic. Aquesta nova incorporació complementa les variants negres publicades anteriorment dels auriculars Nova 7, creant un aspecte més cohesionat per als jugadors que utilitzen consoles Xbox Series S o PS5.

Disponibles en dues variants, el Nova 7X per a jugadors de Xbox i el Nova 7P per a entusiastes de PS5, aquests auriculars sense fil no es limiten als jocs de consola. També són compatibles amb ordinadors, cosa que els converteix en opcions versàtils per als jugadors de diferents plataformes.

SteelSeries va enviar mostres dels auriculars blancs Nova 7, cosa que va permetre als provadors avaluar la qualitat i l'experiència de primera mà. En comparació amb els auriculars Arctis 7 anteriors, el Nova 7X blanc mostrava un color blanc més vibrant, que va cridar l'atenció immediatament.

El que fa que el Nova 7 sigui encara més desitjable és la seva compatibilitat amb els Arctis Nova Booster Packs. Aquests paquets ofereixen una varietat de colors per a la diadema de les ulleres d'esquí i les etiquetes dels altaveus, cosa que permet als usuaris personalitzar i personalitzar els seus auriculars segons les seves preferències.

Els auriculars blancs Arctis Nova 7 ja es poden comprar a Amazon i al lloc web SteelSeries tant a les variants de Xbox com de PlayStation. Tant si sou un jugador de consola com si feu servir un ordinador, aquests auriculars són una actualització que val la pena i una addició elegant a qualsevol configuració de joc.

