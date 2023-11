Nou títol: The Steam Autumn Sale 2023: A Gamer's Paradise per a descomptes increïbles

Esteu buscant una oferta de jocs increïble aquest divendres negre? No busqueu més que la venda de tardor de Steam 2023. Els jugadors de PC s'alegren perquè Steam, la plataforma de jocs principal, ofereix un tresor de descomptes en una àmplia gamma de títols. Des de llançaments molt esperats fins a clàssics estimats, hi ha alguna cosa per a tothom.

La venda de tardor de Steam, que se celebra anualment juntament amb el Black Friday, té alguna cosa per satisfer els gustos de tots els jugadors. Aquest any, la venda inclou ofertes irresistibles en jocs llançats recentment com Starfield, Diablo IV i Lords of the Fallen. Però l'emoció no s'atura aquí. Amb centenars d'altres títols disponibles a preus fantàstics, per fi pots agafar el joc que has estat mirant durant mesos.

Aquest divendres negre no només podreu gaudir del nirvana dels jocs, sinó que també podeu fer estalvis significatius en franquícies com God of War, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 i la seva darrera expansió, Phantom Liberty. Tampoc es tracta només dels jocs. Si voleu actualitzar la vostra plataforma de jocs, consulteu les increïbles ofertes del Black Friday de Gaming PC disponibles a diversos minoristes.

Tot i que el tan sol·licitat Steam Deck no està a la venda aquest divendres negre, encara hi ha moltes oportunitats per millorar la vostra experiència de joc. Els accessoris per a Steam Deck, inclosos els molls i les targetes microSD, es poden trobar a preus atractius de Black Friday.

La millor part? Molts dels jocs que apareixen a la venda de tardor de Steam estan verificats per Steam Deck, el que significa que es garanteix que funcionen perfectament amb Steam Deck des de la caixa. Així, podeu gaudir dels vostres jocs acabats de comprar sense cap problema al vostre Steam Deck totalment nou.

Abraça l'extravagància dels jocs i uneix-te a innombrables jugadors que estan aprofitant l'oportunitat d'ampliar les seves biblioteques de jocs sense gastar-se. No et perdis les rebaixes de tardor de Steam 2023 i prepara't per a una aventura plena de jocs.

FAQ

Què és la venda de tardor de Steam?

La venda de tardor de Steam és una venda anual realitzada per la plataforma de jocs Steam juntament amb el Black Friday. Ofereix importants descomptes en una àmplia gamma de jocs per a PC.

S'inclouen a la venda els jocs publicats recentment?

Sí, les ofertes de tardor de Steam sovint inclouen ofertes de títols llançats recentment, cosa que permet als jugadors posar-se a les mans dels jocs més recents a preus reduïts.

Quines són les ofertes de Black Friday de Steam Deck?

Tot i que la consola Steam Deck en si no està a la venda per al Black Friday, hi ha diverses ofertes d'accessoris com ara molls i targetes microSD que milloren l'experiència de joc de Steam Deck.

Què significa que un joc estigui "verificat Steam Deck"?

S'ha provat un joc que està "verificat Steam Deck" i s'ha confirmat que funciona perfectament amb la consola Steam Deck des del moment en què s'instal·la.