spatiale internationale (ISS), on 270 astronautes han vécu et han compartit els seus moments d'intimitat espacial amb els espectadors terriens. Avui, l'ISS famós fa 25 anys de col·locació a l'espai.

L'ISS, un projecte conjunt de la NASA, de Roscosmos, de l'Agence spatiale européenne (ESA) i de diversos altres partenaires internacionals, va ser llançat el 20 de novembre de 1998. internacional a l'acollida dels astronautes de diferents països, fent de l'ISS un exemple brillant de col·laboració internacional a l'espai.

L'estació, en òrbita terrestre baixa, està habitada en permanence des de novembre de 2000. Ella fa el recorregut de la Terra a una velocitat de prop de 28 000 quilòmetres per hora, permetent als astronautes a la vora de l'estació d'observador entorn 16 palanques i couchers de soleil cada jour.

Au cours de leurs séjours à bord, les astronautes menent des recherches dans des domaines variés tels que la biologie, la physique, la médecine, l'astronomie et bien plus encore. L'ISS està equipat de laboratoris de punta i sistemes de suport a les vies necessàries per mantenir els astronautes en bona salut a l'espai.

A més de l'import científic de l'ISS, també permet reforçar la cooperació internacional en el domini de l'exploració espacial. Els astronautes de diferents nationalités viuen i treballen conjuntament en un entorn hostil, provant així que la col·laboració transcendeix les fronteres terrestres.

Doncs que l'ISS s'apprête à fêter son 25e anniversaire, il est important de rappeler l'importance de cette entreprise internationale et ses réalisations scientifiques. L'ISS és un símbol de cooperació i descoberta, ouvrant la via a noves possibilitats d'exploració espacial i de recerca científica del futur.

Quan a été lancée l'ISS ?

L'ISS va ser llançat el 20 de novembre de 1998.

Combien d'astronautes ont habité l'ISS ?

Pass moins de 270 astronautes venant d'une vingtaine de pays ont habité l'ISS.

Quelles sont les recherches menées à bord de l'ISS ?

Les astronautes menent des recherches dans des domaines variés tals que la biologie, la physique, la médecine, l'astronomie et bien plus encore.

Quina és la velocitat de l'ISS ?

L'ISS fa el tour de la Terre à una velocitat de prop de 28 000 kilomètres per hora.

Quelle est la durée de vie de l'ISS ?

L'ISS està actualment previst per a l'activitat fins al 2030, però la durada de la vida podria ser prolongada.