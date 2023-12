Detingut un home de Statesville per delictes de drogues i tinença d'arma

Un home de Statesville ha estat arrestat per càrrecs de drogues i possessió d'una arma de destrucció massiva, segons ha informat l'Oficina del Sheriff del Comtat d'Iredell.

Les forces de l'ordre van rebre informació a través d'una aplicació sobre la presència de narcòtics en una residència al bloc 200 de Snow Creek Road. Dos diputats van respondre al lloc i van parlar amb tres persones que hi vivien. Durant la conversa es va descobrir parafernàlia de drogues. Es va obtenir una ordre d'escorcoll i es van cridar els investigadors d'estupefaents per ajudar en l'escorcoll de la residència.

La recerca va donar metamfetamina, píndoles amb recepta, cera de marihuana, una arma de destrucció massiva i altres parafernàlia de drogues. Com a resultat, dues persones, Wendy Benfield, de 53 anys, i Samuel Price, de 49, van ser arrestades per diversos delictes relacionats amb les drogues. Van ser traslladats al centre de detenció. El tercer resident va rebre una citació per tinença de parafernàlia de drogues marihuana.

Benfield s'enfronta a càrrecs de tinença delicte de metamfetamina, delicte de manteniment d'un vehicle per a la venda o ús d'una substància controlada, delicte de tinença d'una substància controlada de l'Annex III i delicte de tinença de parafernàlia de drogues. Price, d'altra banda, està acusat de tinença d'una arma de destrucció massiva i de tinença menor de parafernàlia de drogues. A totes dues persones se'ls va emetre una fiança assegurada de 7,500 dòlars.

El cas està programat per a una vista judicial a Statesville el 8 de gener de 2024.

Aquest incident posa de manifest els esforços continuats de les forces de l'ordre per reprimir els delictes de drogues i la tinença il·legal d'armes. Els avenços tecnològics de l'oficina del xèrif del comtat d'Iredell, com la seva aplicació, han demostrat ser beneficiosos per rebre informació sobre activitats delictives. Aquesta detenció serveix com a recordatori de la necessitat constant de vigilància en la lluita contra els delictes relacionats amb les drogues i la seguretat de les comunitats.