Un nou estudi troba taxes variades d'admissions de tractament de marihuana en diferents estats

Un estudi recent realitzat per la Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) ha revelat que hi ha diferències significatives en les taxes d'admissió de tractaments amb marihuana entre diferents estats. Contràriament als temors expressats pels crítics, l'estudi mostra que els estats on les vendes de cànnabis segueixen sent il·legals tenen taxes més altes d'admissions de tractament per a la droga.

Les dades, que cobreixen l'any 2021 i inclouen prop d'1.5 milions d'admissions a instal·lacions amb llicència estatal, indiquen que la marihuana o l'haixix van ser la substància principal que va provocar ingressos de tractament en el 10.2 per cent dels casos. Això situa la marihuana com la quarta substància més comuna després de l'alcohol, l'heroïna i la metamfetamina.

Curiosament, l'estudi també demostra que els estats amb les taxes més altes d'ingrés per càpita de tractament de marihuana encara no havien legalitzat les vendes recreatives de cànnabis a principis de 2021. Tot i que alguns d'aquests estats permetien l'ús de marihuana medicinal, cap va tenir vendes recreatives legals fins als anys posteriors.

D'altra banda, es va trobar que els estats amb les taxes d'ingrés més baixes, principalment per marihuana, havien legalitzat el cànnabis recreatiu o medicinal. New Hampshire, Nou Mèxic i Virgínia Occidental van tenir les taxes més baixes d'ingrés de tractament relacionats amb la marihuana, amb només de 2 a 4 admissions per cada 100,000 residents.

És important tenir en compte que els resultats de l'estudi poden estar influenciats per diversos factors més enllà de la legalitat del cànnabis. L'estudi destaca que les derivacions per al tractament es poden veure afectades per altres variables com el sistema de justícia penal, que deriva un nombre important d'individus a programes de tractament.

Tot i que l'estudi mostra una disminució de les admissions per tractament de cànnabis el 2021, els autors de l'estudi expressen la seva preocupació per l'augment dels factors de risc per al consum problemàtic de marihuana. Recomanen que els metges d'atenció primària i els professionals de la salut tinguin un paper més important en el reconeixement del trastorn per consum de cànnabis i en la derivació de les persones al tractament.

En general, aquest estudi posa l'accent en la necessitat d'una investigació i anàlisi exhaustiva per entendre la complexa relació entre la legalització de la marihuana, els ingressos de tractament i el trastorn per l'ús de substàncies.

