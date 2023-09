Els jugadors de Starfield mostren les seves habilitats creatives recreant cares famoses

By

Els jugadors de Starfield han demostrat ser un grup talentós i creatiu, que mostren les seves habilitats utilitzant el robust creador de personatges del joc per recrear una varietat de cares famoses. Des d'actors emblemàtics fins a personatges de ficció estimats, la comunitat ha estat compartint les seves impressionants creacions a les xarxes socials.

Un usuari de Reddit, strider390, va publicar una captura de pantalla del seu personatge que s'assemblava a Willem Dafoe, amb el títol: "Ja saps, jo mateix sóc una mica un industrial", en referència al famós meme de Spider-Man. Un altre jugador, SoullessVoid, va decidir recrear el llegendari David Bowie com el seu personatge Starman. CheesyWales fins i tot va arribar a crear Todd Howard, el cap de desenvolupament de Bethesda, l'estudi darrere de Starfield.

Inspirant-se en pel·lícules i programes de televisió, els jugadors també han recreat personatges com Mike Ehrmantraut de Breaking Bad i Better Call Saul, Tony Soprano de The Sopranos i Shrek i Lord Farquaad de la franquícia Shrek. Aquestes interpretacions divertides i sovint aterridores mostren l'atenció del jugador als detalls i la creativitat.

Els jugadors no només han recreat cares famoses, sinó que també han incursionat en la recreació d'embarcacions espacials icòniques de franquícies populars com Star Wars i Star Trek utilitzant el creador de la nau de Starfield. El joc també inclou alguns ous de Pasqua integrats, un dels quals fa referència a la cita més famosa de Starfield.

Starfield ja ha fet onades a la indústria del joc, encapçalant les llistes de vendes fins i tot abans del seu llançament oficial. El cap de Xbox, Phil Spencer, va revelar que més d'un milió de jugadors estaven involucrats activament en el joc el 6 de setembre, data de llançament.

A mesura que els jugadors continuen explorant el vast univers de Starfield, segur que sorgiran més històries i creacions emocionants. Amb les seves àmplies missions de joc de rol i un sistema de combat agradable, Starfield ha captivat els jugadors i ha demostrat ser difícil de resistir.

Font: IGN Review (puntuació: 7/10) de Ryan Dinsdale.