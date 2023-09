Starfield rep grans elogis del cocreador de God of War, David Jaffe

Starfield, el joc molt esperat de Bethesda, ha estat rebent grans elogis tant per part dels jugadors com dels experts de la indústria. Una de les figures destacades que s'ha mostrat admirat pel joc és David Jaffe, co-creador de la sèrie God of War.

Emil Pagliarulo, el director de disseny i escriptor de Starfield, va expressar la seva sorpresa pels comentaris positius de Jaffe. Pagliarulo es va dirigir a Twitter per compartir els seus pensaments, afirmant: "Que els fans gaudeixin del vostre treball és, òbviament, increïble. Tenir companys desenvolupadors, especialment els que coneixeu i respecteu, divertint-se amb el vostre joc és un altre nivell d'increïble.

Jaffe, conegut pel seu treball a Santa Monica Studios i co-creador de les aclamades franquícies God of War i Twisted Metal, no s'ha frenat en els seus elogis per Starfield. De fet, ha arribat a anomenar-lo el seu joc preferit per a un sol jugador de tots els temps. Les seves publicacions a les xarxes socials i a YouTube s'han dedicat en gran mesura al joc des del seu llançament, destacant la seva escriptura excepcional.

Starfield ha cridat una atenció important des del seu llançament, amb nombres de jugadors impressionants per igualar. El joc va arribar a 1 milió de jugadors simultàniament el dia del llançament i, a partir del 7 de setembre, ha acumulat una base de jugadors de 6 milions. Aquests números serveixen com a testimoni de l'emoció i expectació que envolta el títol.

A mesura que la recepció positiva continua rebent per a Starfield, Bethesda i l'equip de desenvolupament poden sentir-se orgullosos del seu èxit. El món immersiu del joc, la narració captivadora i el joc sòlid han captat el cor tant dels jugadors com dels professionals del sector.

