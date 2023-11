Star Wars Jedi: Survivor: un joc imprescindible ja a la venda

Amb la temporada de compres del Black Friday en ple apogeu, els jugadors tenen un plaer. Star Wars Jedi: Survivor ja està disponible a un preu molt reduït de només 25 dòlars a botigues minoristes seleccionades.

Els entusiastes dels jocs poden trobar aquesta increïble oferta a GameStop, on el joc s'ofereix per 30 dòlars a PS5. Però aquí teniu el problema: si trieu recollir el joc a la botiga, rebreu un descompte addicional de 5 dòlars, que reduirà el preu total a només 25 dòlars. Aquest és el preu més baix que hem vist per a Star Wars Jedi: Survivor fins ara, per la qual cosa és una oferta irresistible que és 10 dòlars més barata que la que Best Buy i Target han enumerat actualment.

Tot i que aquest acord és exclusiu a la versió de PlayStation 5, els propietaris de Xbox Series X i S no s'han de preocupar. Tot i que el joc apareix a 35 dòlars, és probable que també s'apliqui a ells el descompte de 5 dòlars per recollida a la botiga.

Star Wars Jedi: Survivor no és només per als fans de Star Wars; és un joc que agrada a tots els jugadors. Amb una qualificació alta de 89 a OpenCritic, és elogiat universalment per la seva excel·lent jugabilitat i experiència immersiva. Tot i que la versió original tenia alguns errors, els desenvolupadors han treballat incansablement per oferir actualitzacions i pegats, donant lloc a una experiència de joc neta i polida.

Aquesta molt esperada seqüela de Star Wars Jedi: Fallen Order del 2019 té lloc cinc anys després dels esdeveniments del primer joc. Els jugadors assumeixen el paper de Cal Kestis, un cavaller Jedi amb la missió d'enfrontar-se a l'Imperi. Amb una mecànica de combat millorada i opcions de personalització de personatges emocionants, Star Wars Jedi: Survivor promet un viatge inoblidable.

No et perdis aquesta oferta del Black Friday! Dirigiu-vos al vostre GameStop més proper i embarca't en una aventura èpica amb Star Wars Jedi: Survivor.

Preguntes més freqüents (FAQ)

Puc comprar Star Wars Jedi: Survivor en línia?

Tot i que GameStop ofereix l'oferta a la botiga per a Star Wars Jedi: Survivor, es recomana consultar el seu lloc web per obtenir opcions de compra en línia.

El descompte és aplicable a altres plataformes a més de PS5?

Tot i que actualment es confirma el descompte de 5 dòlars de recollida a la botiga per a la versió PS5, és probable que els propietaris de Xbox Series X i S també puguin gaudir del mateix descompte.

Hi ha bonificacions addicionals amb el joc?

L'oferta actual no esmenta cap bonificació addicional, però sempre val la pena consultar amb el minorista si hi ha ofertes promocionals o complements disponibles.

Fonts: GameStop.com