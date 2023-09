Les fotos espia revelen el disseny del maleter del cotxe elèctric de Xiaomi, avançant cap a la producció massiva del 2024

By

Recentment ha aparegut una foto espia filtrada que ofereix un cop d'ull al tan esperat vehicle elèctric de Xiaomi. La foto mostra el disseny únic del maleter del cotxe, que té una semblança sorprenent amb la carcassa dels auriculars Buds 4 Pro de Xiaomi o un port de càrrega USB-C ampliat.

Les imatges revelen un ampli maleter amb una gran obertura i un terra pla, acompanyat de múltiples punts d'ancoratge per assegurar la càrrega. La tapa del maleter, feta de vidre, afegeix un toc de sofisticació a l'aspecte general del vehicle. A més, les fotos espia ofereixen un cop d'ull a altres detalls de disseny, com ara una part davantera elegant i aerodinàmica amb una gran graella i fars frontals inclinats, així com una part posterior elegant amb una línia de sostre inclinada i un llum posterior d'amplada completa.

Tot i que Xiaomi no ha publicat cap informació oficial sobre el seu vehicle elèctric, els informes i les filtracions suggereixen que serà un model de gamma alta destinat a competir amb Tesla i altres fabricants d'automòbils destacats. S'espera que el vehicle estigui equipat amb una potent bateria de 101 kWh, amb una autonomia de més de 800 km. A més, és probable que incorpori funcions avançades d'assistència al conductor.

Lu Weibing, president de Xiaomi Group, ha informat anteriorment que el progrés del seu projecte d'automoció ha superat les projeccions inicials. Com a resultat, Xiaomi està en bon camí per començar la producció massiva del seu vehicle elèctric durant la primera meitat del 2024.

En conclusió, la filtració de fotos espia ofereix una visió del proper vehicle elèctric de Xiaomi, mostrant el seu distintiu disseny del maleter i deixant entreveure les seves característiques de gamma alta. Amb la producció en massa prevista per al 2024, Xiaomi té com a objectiu marcar la indústria del vehicle elèctric, competint amb actors consolidats i oferint als consumidors una opció sofisticada i tecnològicament avançada.

