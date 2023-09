Nou accessori per al Pixel Watch: la banda Lite Fit de Spigen

Spigen, un conegut fabricant de fundes per a telèfons, ha ampliat la seva gamma de productes per incloure accessoris per al proper Google Pixel Watch. La seva última oferta és la banda Lite Fit, feta de teixit de niló. Aquesta banda està dissenyada per ser flexible, lleugera i transpirable, assegurant una comoditat duradora per a qui la porta.

La banda Lite Fit inclou una sivella d'aliatge de zinc i un connector d'acer inoxidable. Es diu que el connector es combina perfectament amb la carcassa del Google Pixel Watch, donant-li un aspecte elegant i unificat. Actualment, només es pot comprar la variant de color negre, però Spigen suggereix que en el futur es podrien oferir opcions de plata i or.

Un dels punts de venda clau de la banda Lite Fit és la seva compatibilitat amb tots els rellotges de la sèrie Pixel Watch. Spigen destaca el seu "disseny de clip de fàcil eliminació" que permet que la banda s'ajusti a qualsevol canell. A més, la companyia descriu la banda com "simple i atemporal" per complementar qualsevol estil o look.

La banda Lite Fit està dissenyada específicament per adaptar-se al proper Google Pixel Watch (2022). Tanmateix, s'espera que les bandes existents dissenyades per a models anteriors també siguin compatibles amb el Pixel Watch 2.

La banda Spigen Lite Fit té un preu de 24.99 dòlars quan es compra directament a l'empresa. Tanmateix, els clients el poden trobar per 10 dòlars més barats a Amazon i pot estar disponible per a l'enviament immediat en algunes regions. Val la pena assenyalar que la corretja més barata de Google per al Pixel Watch comença a 49.99 dòlars.

Mentre esperem impacients el llançament del Pixel Watch, accessoris com la banda Lite Fit de Spigen ofereixen una visió del potencial elegant i personalitzable del dispositiu portàtil.

