El nou vehicle estel·lar de SpaceX està a punt per al seu llançament, ja que SpaceX pretén augmentar la cadència del vol de prova

Els entusiastes de l'espai poden tenir alguna cosa per esperar aquesta temporada de vacances mentre SpaceX es prepara per al llançament del seu tercer vehicle Starship. Elon Musk, el fundador i CEO de SpaceX, va anunciar a X (anteriorment conegut com a Twitter) que el vehicle hauria d'estar llest per volar en les properes 3 o 4 setmanes, potencialment abans de Nadal. Tanmateix, el llançament encara dependrà de l'obtenció d'una llicència de llançament de l'Administració Federal d'Aviació (FAA) dels EUA, que actualment està investigant el resultat del segon vol de prova de Starship.

Durant el segon vol de prova, l'objectiu era enviar l'etapa superior de Starship en una trajectòria al voltant de la Terra abans d'una esquitxada a l'oceà Pacífic. Malauradament, la missió va acabar prematurament a causa d'un "desmuntatge ràpid no programat" de l'embarcació. A més, la primera etapa Super Heavy de Starship, que se suposava que havia de tornar per a un esquitxat al golf de Mèxic, també es va trencar al cel. Malgrat aquests contratemps, el vol va aconseguir algunes fites importants, inclosa una separació d'etapes reeixida que no es va aconseguir en el vol de prova anterior. Aquest progrés indica que SpaceX està aprenent de cada llançament i millorant el rendiment general.

SpaceX ha estat treballant estretament amb la FAA per complir amb les regulacions i els requisits de seguretat necessaris. Per a l'anterior llançament de la nau espacial de SpaceX, la FAA va trigar diversos mesos a concedir la llicència de llançament, ja que van dur a terme una investigació sobre l'explosió i van completar avaluacions de seguretat i medi ambient. Tot i que la investigació per a l'últim vol de prova acaba de començar, s'espera que el procés sigui més racional, tenint en compte els avenços fets entre el primer i el segon vol.

Per tal de satisfer les creixents demandes del seu ambiciós programa de proves, SpaceX està augmentant la producció. Musk va esmentar que tres vehicles Starship es troben actualment en les seves etapes finals de producció a les instal·lacions Starbase de SpaceX. Això suggereix que SpaceX s'està avançant cap a una major cadència de vol de prova, amb l'objectiu d'escurçar la distància entre els futurs llançaments de Starship.

Tot i que la data de llançament del tercer vehicle Starship segueix sent incerta a l'espera de l'aprovació de la FAA, els entusiastes de l'espai esperen impacients la propera actualització de SpaceX. Amb cada llançament, SpaceX està impulsant els límits de l'exploració espacial i preparant l'escenari per a una nova era dels viatges espacials.

