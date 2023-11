Comprendre l'impacte ambiental dels llançaments de naus estel·lars

By

El llançament recent de la nau espacial de SpaceX ha despertat interès per les possibles conseqüències ambientals d'aquests llançaments. Tot i que la idea de mil milions de persones saltant simultàniament pot no tenir efectes significatius a llarg termini a la Terra, l'impacte d'un objecte massiu com Starship podria tenir implicacions catastròfiques.

Amb la seva altíssima alçada de 121 metres i un pes equivalent a 100,000 persones, una nau estel·lar plenament carregada posseeix una enorme energia cinètica. Si una part important del coet fracassés i tornés a caure a terra, l'impacte resultant alliberaria una energia equivalent a 100 quilotones de TNT, superant el poder destructiu dels bombardejos atòmics de la Segona Guerra Mundial.

Aquest impacte imitaria la devastació causada per un impacte massiu de meteorits. En reconeixement d'aquesta amenaça potencial, la NASA s'ha encarregat d'identificar objectes més llargs que Starship que podrien suposar un risc similar per a la Terra.

El segon llançament recent de Starship va demostrar que SpaceX havia abordat alguns problemes clau que havien sorgit durant el llançament inicial. Els 33 motors van disparar amb èxit i el coet va superar la crucial separació de l'etapa. No obstant això, el propulsor finalment va explotar, mentre que la nau espacial de l'etapa superior va arribar a una altitud de 150 quilòmetres abans de perdre el contacte.

Tot i que esperem l'èxit dels futurs llançaments de Starship, és essencial tenir en compte les implicacions ambientals d'aquests ambiciosos esforços. Mentre ens esforcem per convertir-nos en una civilització multiplanetal, hem de prioritzar la seguretat del nostre planeta natal, que continuarà sent l'hàbitat principal per a la major part de la humanitat.

FAQ:

P: Què és Starship?

R: Starship és un coet massiu dissenyat per SpaceX per a diverses missions d'exploració espacial, inclosos els aterratges lunars i el transport de colons a Mart.

P: Què passaria si la nau estel·lar fallés i tornés a caure a la Terra?

R: L'impacte d'una nau estel·lar plenament carregada podria desencadenar una catàstrofe ambiental important, causant una devastació semblant a un cop d'un meteorit gegant.

P: La NASA ha identificat altres objectes propers a la Terra que podrien representar una amenaça?

R: Sí, la NASA s'ha encarregat de localitzar objectes més llargs que Starship que podrien xocar amb la Terra i causar danys importants.

P: Com va anar el recent segon llançament de Starship?

R: Tot i que el llançament va demostrar millores en comparació amb el llançament inicial, el reforç va explotar, però la nau espacial de l'etapa superior va arribar a una altitud de 150 quilòmetres abans que es perdés el contacte.