És una seqüela de Nier: Automata on the Horizon?

Els fans del RPG d'acció aclamat per la crítica, Nier: Automata, han estat esperant amb impaciència notícies d'una seqüela. Tot i que la comunitat de jocs esperava un llançament imminent, sembla que hauran d'esperar una mica més. Segons el productor de Square Enix, Yosuke Saito, l'equip de desenvolupament té plans per a una nova entrada a la sèrie Nier, però no serà aviat. En una entrevista recent a l'esdeveniment del joc coreà G-STAR 2023, Saito va confirmar que hi ha una seqüela a l'horitzó, però va destacar que actualment el seu enfocament se centra en un projecte diferent.

L'original Nier: Automata, llançat el 2017, va rebre elogis generalitzats per les seves impressionants imatges i la seva mecànica de combat única. Venint 7.5 milions de còpies impressionants, es va convertir ràpidament en un gran èxit per a Square Enix. Des de llavors, el joc ha ampliat el seu univers amb esdeveniments creuats, promocions i fins i tot una adaptació d'anime. Tanmateix, malgrat el seu èxit, els fans encara no han rebut la confirmació d'una nova seqüela principal.

Durant l'entrevista, Saito va reconèixer el repte de replicar l'èxit monumental de Nier: Automata. Tot i que va expressar optimisme sobre el futur de la sèrie, també va reconèixer la dificultat de superar els èxits de l'original. Aquest sentiment es va fer ressò pel cap de Nier, Yoko Taro, que va afirmar que aconseguir el mateix nivell d'èxit de vendes seria "completament impossible".

Tot i que els detalls sobre el proper joc de Nier són escassos, els aficionats poden consolar-se amb el fet que l'estimada sèrie continuarà evolucionant. Mentrestant, Saito i Taro estan treballant incansablement en un projecte separat que esperen donar a conèixer el 2024. Tot i que els detalls romanen en secret, l'expectació que envolta el seu proper anunci és palpable.

En conclusió, si bé una seqüela directa de Nier: Automata potser no arribarà en un futur proper, els fans poden estar segurs que la sèrie Nier perseverarà. La passió i la creativitat de l'equip de desenvolupament, juntament amb la base de fans dedicada, garanteixen que la propera entrega valdrà la pena esperar.

FAQ

1. Hi haurà una seqüela de Nier: Automata?

Sí, Square Enix ha confirmat que hi ha una seqüela en procés. Tanmateix, encara no s'ha anunciat la data de llançament.

2. Quan podem esperar més informació sobre el nou joc de Nier?

Square Enix ha declarat que esperen compartir més detalls sobre el proper joc de Nier en algun moment del 2024. Estigueu atents als anuncis i actualitzacions oficials.

3. El nou joc estarà a l'altura de l'èxit de Nier: Automata?

Els desenvolupadors han reconegut el repte de superar l'èxit monumental del joc original. Tot i que són optimistes sobre el futur de la sèrie, aconseguir el mateix nivell de vendes pot ser difícil. No obstant això, els fans poden esperar una addició digna a l'univers Nier.