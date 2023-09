Sony registra marques comercials per a PS6, PS7, PS8, PS9 i PS10

By

Sony ha registrat marques comercials per als noms de PlayStation 6 a 10 al Japó, cosa que indica els seus plans a llarg termini per a futures consoles. Aquest moviment garanteix que ningú més pugui utilitzar aquests noms. Tot i que això no vol dir que la PlayStation 6 sigui imminent, ja que Sony sovint registra noms de consoles anys abans del seu llançament, sí que proporciona informació sobre les seves intencions futures.

A partir dels patrons de llançament anteriors, suposant un interval de set anys entre les generacions de consoles, la PlayStation 6 podria llançar-se el 2027. Microsoft va predir un llançament el 2028 per a la PlayStation 6 durant un recent cas judicial del FC. També és probable que les futures generacions de consoles triguin més a llançar-se, tenint en compte els problemes de la cadena de subministrament experimentats al començament de la generació actual. Això s'alinearia amb una data de llançament del 2028.

Mirant més endavant, la PlayStation 7 podria ser llançada el 2035, la PlayStation 8 el 2042, la PlayStation 9 el 2049 i la PlayStation 10 el 2056. Tanmateix, és important tenir en compte que les consoles físiques tradicionals poden no existir per això. punt. És probable que la indústria dels videojocs avanci cap a plataformes de streaming o fins i tot a tecnologies més avançades, com la realitat virtual o la realitat augmentada.

Tot i que el panorama tecnològic futur segueix sent incert, una cosa que és probable que continuï és el llançament de jocs que poden tenir errors o problemes en el llançament. A més, la rivalitat de la consola entre PlayStation i Xbox probablement persistirà, amb els fans donant suport apassionadament a la seva marca preferida.

