Sony presenta BURANO, una nova càmera de cinema digital CineAlta

By

Sony ha anunciat recentment la seva darrera càmera de cinema digital, la BURANO. Aquesta nova càmera compta amb un impressionant sensor CMOS de fotograma complet de 8.6K, capacitats d'enfocament automàtic, ND electrònic variable i estabilització d'imatge al cos. També té un ISO natiu dual de 800 i 320, el que el fa versàtil en diverses condicions d'il·luminació. El BURANO començarà a enviar-se a la primavera del 2024, amb un preu de 25,000 USD.

Una de les característiques més destacades del BURANO és el seu filtre ND variable i l'estabilització d'imatge al cos, la qual cosa la converteix en la primera càmera de cinema digital del món amb les dues característiques combinades en un sol cos. Això proporciona als cineastes una major flexibilitat i comoditat per capturar les seves fotografies. A més, la càmera compta amb un enfocament automàtic híbrid ràpid i un reconeixement de subjectes impulsat pel processament d'IA quan s'utilitza amb lents de montura E.

El BURANO està dirigit principalment a propietaris/operadors de gamma mitjana i alta que estiguin disposats a invertir més de 20,000 dòlars per a una càmera de cinema digital. S'espera que s'utilitzi en diverses produccions, com ara documentals, vídeos corporatius, vídeos musicals, filmació de vida salvatge i natura, i com a opció popular de càmera B juntament amb la Sony VENICE 2.

La càmera pren el seu nom de la petita illa de Burano a la llacuna veneciana, Itàlia. Aquest nom va ser escollit per establir una connexió amb Venècia i simbolitzar les capacitats de la càmera. Burano és coneguda pels seus puntes i les cases de colors vius.

Pel que fa a la qualitat d'imatge, el BURANO mostra un rendiment impressionant. Compta amb un nou sensor CMOS de fotograma complet de 8.6K, similar al que es troba a la càmera VENICE 2. Ofereix 16 parades de rang dinàmic, amb baix soroll i sensibilitat a situacions de poca llum. El sensor també admet ISO de base dual de 800 i 3200.

Pel que fa als còdecs d'enregistrament, el BURANO ofereix diverses opcions com ara X-OCN LT, XAVC H i XAVC. És capaç d'enregistrar internament fitxers X-OCN sense necessitat d'una gravadora externa. X-OCN LT ofereix mides de fitxers més petites mantenint la qualitat i la flexibilitat dels fitxers lineals de 16 bits.

En general, la Sony BURANO és una potent càmera de cinema digital que ofereix una qualitat d'imatge excepcional i funcions avançades. Està dissenyat per satisfer les necessitats dels cineastes professionals i s'espera que deixi la seva empremta a la indústria.

Fonts:

– Anunci del producte Sony BURANO

– Venice Travel Italy: La colorida illa de Burano