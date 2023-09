Sonic Frontiers: The Final Horizon presenta nous continguts i personatges jugables

L'esperada actualització de contingut gratuïta, Sonic Frontiers: The Final Horizon, s'estrenarà per a diverses plataformes el 28 de setembre. Aquesta actualització promet aportar una gran quantitat de nou contingut de la història, reptes emocionants i fins i tot la inclusió de personatges jugables addicionals com ara Tails, Amy i Knuckles.

Sonic Frontiers és un joc de plataformes d'acció de món obert que ha captivat els jugadors amb el seu ritme de joc ràpid i entorns vibrants. La propera actualització de Final Horizon pretén ampliar aquesta experiència emocionant introduint contingut nou perquè gaudeixin tant els jugadors nous com els existents.

Amb l'addició de nou contingut de la història, els jugadors tindran l'oportunitat d'aprofundir en la narrativa captivadora de Sonic Frontiers. Aquesta actualització pretén oferir una història atractiva i immersiva que mantindrà els fans enganxats de principi a fi.

Un dels aspectes més emocionants de l'actualització de Final Horizon és la possibilitat de jugar com els estimats personatges Tails, Amy i Knuckles. Cada personatge aporta les seves habilitats i estils de joc únics al joc, diversificant encara més l'experiència de joc. Els jugadors ara tindran l'oportunitat d'explorar l'ampli món de Sonic Frontiers des de diferents perspectives i afrontar els reptes de maneres noves i creatives.

Per fer una visió del que espera als jugadors a Sonic Frontiers: The Final Horizon, s'ha publicat un tràiler animat. El tràiler mostra alguns dels jocs dinàmics, entorns impressionants i acció intensa que els fans poden esperar quan es llança l'actualització.

Marqueu els vostres calendaris per al 28 de setembre, ja que Sonic Frontiers: The Final Horizon promet ser una actualització que els fans de Sonic no es voldran perdre. Prepareu-vos per embarcar-vos en noves aventures, superar desafiaments emocionants i experimentar l'emoció del món obert de Sonic Frontiers com mai abans.

