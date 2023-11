Nou article: possibles problemes amb la pantalla Pixel 8 Pro

Diversos propietaris de Pixel 8 Pro han descobert recentment cops circulars a la pantalla del seu dispositiu. Aquests cops, situats en diversos punts del panell OLED de 6.7 polzades, semblen ser el resultat de la pressió de la part inferior del dispositiu. Tot i que el vidre de coberta Gorilla Glass Victus 2 no es veu afectat, hi ha preocupacions que aquestes sagnies puguin empitjorar amb el pas del temps i danyar la pantalla.

Els desmuntatges del Pixel 8 Pro suggereixen que alguns components poden estar exercint pressió a la pantalla des de sota, mentre que el propi procés de fabricació també podria tenir un paper en la creació d'aquestes sagnies. Tanmateix, és important tenir en compte que, actualment, aquests cops no han afectat la funcionalitat tàctil ni la qualitat de la imatge del dispositiu. En general, no són visibles tret que es miren des d'angles específics i en condicions d'il·luminació òptimes.

Les imatges compartides per diversos propietaris en un fil de la comunitat revelen que els cops apareixen constantment a la vora superior de la pantalla. Hi ha dos munts a l'esquerra de la càmera frontal, un altre a la dreta i cops addicionals al llarg de les vores esquerra i dreta, a prop del perímetre.

Tot i que hi ha hagut nombrosos informes d'aquestes anomalies de la pantalla, no és segur si aquest problema està generalitzat o aïllat. Alguns usuaris ja s'han posat en contacte amb Google per obtenir substitucions de dispositius, tot i que cal tenir en compte que fins i tot els dispositius de substitució es veuen afectats pel mateix problema. Altres advoquen per una garantia ampliada en cas que el problema persisteixi o empitjori amb el temps.

És important controlar aquesta situació i estar al dia amb qualsevol anunci oficial de Google sobre el problema de la pantalla del Pixel 8 Pro.

Preguntes més freqüents (FAQ)

P: Quins són els cops circulars a la pantalla del Pixel 8 Pro?

R: Aquests cops són sagnies que han aparegut al panell OLED de 6.7 polzades. Són el resultat de la pressió de sota del dispositiu.

P: Els cops afecten la funcionalitat o la qualitat de la imatge del dispositiu?

R: Actualment, no hi ha cap impacte en la funcionalitat tàctil o la qualitat de la imatge. Els cops no són fàcilment visibles si no es veuen des d'angles específics i en condicions d'il·luminació òptimes.

P: Els cops són un problema generalitzat?

R: Tot i que hi ha hagut nombrosos informes d'aquestes anomalies de la pantalla, no està clar si aquest problema és generalitzat o aïllat.

P: Google pot substituir els dispositius afectats?

R: Alguns usuaris s'han posat en contacte amb Google per demanar substitucions de dispositius, però és important tenir en compte que fins i tot els dispositius de substitució poden veure's afectats pel mateix problema.

P: Hi ha una garantia ampliada disponible per a aquest problema?

R: Alguns usuaris demanen una garantia ampliada en cas que aquest problema persisteixi o empitjori amb el temps. S'esperen anuncis oficials de Google sobre aquest assumpte.