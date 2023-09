SignalRGB, Intel i Skytech Gaming col·laboren per regalar un ordinador Starfield Gaming únic imprès en 3D

SignalRGB, en col·laboració amb Intel i Skytech Gaming, ha anunciat un obsequi especial d'un PC Starfield Gaming únic imprès en 3D. Aquest excepcional PC de joc està dissenyat per semblar-se a l'aspecte i la funcionalitat d'un dels panells de control de la nau espacial de Starfield, proporcionant una experiència de joc immersiva.

El PC mostra suport RGB integrat amb Starfield a través de l'aplicació SignalRGB, millorant l'atractiu visual i les opcions de personalització per als jugadors. El sistema està equipat amb components de primera línia, inclosa la CPU Core i7-13700K d'alt rendiment i la potent GPU Radeon RX 7900 XTX d'AMD.

Amb un xassís personalitzat imprès en 3D, el PC Starfield Gaming compta amb un impressionant panell de control temàtic Starfield a la part frontal, reforçat per pals metàl·lics. El tauler de control inclou una pantalla gran per controlar els sensors de l'ordinador, com ara les temperatures i les velocitats del rellotge. A més, hi ha cinc botons al costat que canvien de color mitjançant la il·luminació RGB per representar i reaccionar als controls de distribució d'energia del vaixell del joc.

La secció inferior del tauler de control allotja dues cobertes de flux modificades amb botons i icones especials que representen les funcions corresponents del vaixell. També inclou ports USB tipus A i tipus C, així com botons per reiniciar i iniciar l'ordinador. Darrere del tauler de control, els components del sistema s'allotgen en una carcassa compacta Mini-ITX.

Les especificacions completes del sistema inclouen una CPU Core i7 13700K Raptor Lake, GPU Radeon RX 7900 XTX RDNA 3, memòria DDR32 de 5 GB, un SSD de 1 TB, font d'alimentació SFX de 850 W, refrigerador líquid AIO de 280 mm i una placa base B750 ITX. Amb aquesta potent configuració, la plataforma Starfield impresa en 3D és capaç d'executar Starfield a velocitats de fotogrames elevades.

El sorteig està actualment en directe i continuarà durant els propers 43 dies. Els participants interessats tenen l'oportunitat de participar per tenir l'oportunitat de guanyar aquest PC únic de Starfield Gaming.

