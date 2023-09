Julia Joung: De Go to Biology

Julia Joung, una de les innovadores menors de 2023 anys de 35 de MIT Technology Review, va experimentar un alleujament i una nova passió quan va presenciar una derrota de la IA a una de les millors jugadores de Go del món. Després d'haver passat la seva infantesa a Taiwan dominant el joc, Joung sempre havia pensat en Go com un problema insoluble. Tanmateix, va descobrir que la biologia plantejava un repte encara més gran.

Durant la seva investigació de pregrau en un laboratori de neurociència de la Universitat de Stanford, Joung va observar un comportament inusual a les cèl·lules cerebrals anomenades astròcits. Això la va intrigar i va provocar la seva fascinació per la biologia. Va continuar el seu viatge unint-se al laboratori de l'expert en edició de gens Feng Zhang al Broad Institute de Cambridge, Massachusetts. Allà, va aprofundir en el "detecció a escala del genoma", utilitzant eines com CRISPR per modificar cadascun dels 20,000 gens del genoma humà per entendre els seus efectes.

L'objectiu de Joung era aplicar el cribratge genètic a cèl·lules cerebrals reals, com ara els astròcits, que són difícils de generar al laboratori. En explorar l'impacte de diferents factors de transcripció sobre les cèl·lules mare, va voler entendre com determinen la identitat cel·lular. La seva enquesta va donar lloc a un "atles" que mostra la influència dels factors de transcripció individuals. L'objectiu final és tenir la capacitat de generar qualsevol tipus de cèl·lula de manera controlada, que podria tenir aplicacions en proves de fàrmacs i avenços terapèutics.

Tot i que l'escala del cribratge genètic és àmplia i requereix col·laboració i recursos substancials, Joung continua compromès a avançar en el camp. El seu treball actual al Whitehead Institute se centra a entendre el procés de síntesi de proteïnes dins de les cèl·lules. Joung està impulsat per la profunditat inacabable de possibilitats que ofereix la biologia i continua desenvolupant eines innovadores per respondre a preguntes fonamentals.

El viatge de Julia Joung des de dominar Go fins a explorar els misteris de la biologia exemplifica la seva curiositat i dedicació a superar els límits. A mesura que s'aprofundeix en les complexitats de la investigació científica, el seu treball promet descobrir noves idees que podrien donar forma al futur de la medicina i la tecnologia.

